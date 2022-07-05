快訊

又一家抄底認賠殺出！中環處分長榮海股票 損失2,495萬

趙小僑曬「母女合照」 親曝生產過程：一聽到寶寶哭聲馬上落淚

大馬羽賽／手不痛了！戴資穎明戰優霸盃冠軍功臣

美國Costco收購台灣好市多100%股權 會員揭最期待「2點改變」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國Costco買下台灣好市多全部股權，網友們盼未來能做出兩點改變。圖為好市多示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照
美國Costco買下台灣好市多全部股權，網友們盼未來能做出兩點改變。圖為好市多示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照

全台共有14家分店的美式賣場好市多Costco）於6月30日宣布，以10.5億美元（約313億元新台幣）買下台資大統集團持有的45%股權，台灣好市多從此成為美國母公司完全持股的外商量販店，消息一出也在好市多的會員社群掀起熱烈討論。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中提問，好奇在美國Costco全資買下台灣好市多股權後，大家對其未來發展有何期許，該文引出許多忠實客戶紛紛許願。

其中最多人許的願望是引進更多美式商品，「希望進口更多美國本土的商品才符合稱為美式賣場，以前真的比較多」、「我只希望美國買得到的東西，在台灣可以合理價格買到」、「當然是多進一些美國的商品呀！」、「Costco的價值在，進口美國和外國商品，不要一直賣台灣商品，還有熱賣的商品不要一直缺貨」。

一名網友則提及希望不再限定只能刷國泰世華的聯名卡，引起不少會員共鳴，「贊成，綁定專行專卡使用，根本限縮消費者用卡的自由與困擾，引發反感、抗拒辦卡」、「超級討厭為何要綁信用卡，百家爭鳴不好嗎？」，不過就有網友透露，限定國泰銀行是因國泰承諾便宜租地給Costco，此誘因恐怕非其他銀行可以取代。

一些網友表示對此不抱任何期待，「同一批經營人員，不會有什麼驚人改變啦」、「本土化經營…沒什麼好期待的了」、「大統本來就只有股份沒有經營權，一直以來都是美國的政策啊，為何大家覺得股份買回來就會有什麼變化」、「同一批人在操作，不要有太多的期待」。

好市多 Costco

延伸閱讀

買牛奶都要挑最裡面？她諷好市多購物亂象 反釣出苦主曝「暗黑內幕」

好市多買滿整車戰利品八千元 她結帳出示「一物」：省快五千

好市多「冷凍石斑」價格驚人 內行人曝便宜買法：新鮮又低價

好市多有「標價密碼」 前員工爆料：靠這方法讓你多花好幾千

相關新聞

美國Costco收購台灣好市多100%股權 會員揭最期待「2點改變」

全台共有14家分店的美式賣場好市多（Costco）於6月30日宣布，以10.5億美元（約313億元新台幣）買下台資大統集團持有的45%股權，台灣好市多從此成為美國母公司完全持股的外商量販店，消息一出也在好市多的會員社群掀起熱烈討論。

買牛奶都要挑最裡面？她諷好市多購物亂象 反釣出苦主曝「暗黑內幕」

在購買生鮮用品時，不少人會考慮使用量與保存期限，盡量選擇保鮮期較長的商品，商品份量愈大愈需注意。有民眾在好市多購物時發現，即使牛奶保存期限長達近一個半月，仍有人一瓶挑過一瓶，讓她忍不住在網路社群出言嘲諷，立時引發討論，釣出不少苦主說明買牛奶也要「精挑細選」的暗黑內幕。

到全聯驚見詭異結帳法！真相曝光 網友：很討厭這種客人

全聯福利中心據點多、購物方便，受到許多民眾的喜愛。近日一位網友全聯消費，發現前方客人的結帳方式有點詭異，發文分享。貼文曝光，許多人回應「真的很討厭這種客人」。

好市多買滿整車戰利品八千元 她結帳出示「一物」：省快五千

美式賣場好市多的商品選擇豐富，推出的折扣優惠也相當可觀，因此受到不少消費者喜愛。日前一名女網友在網路上發文，透露自己幾乎每週都要到好市多採買，也大方分享自己的購物小撇步，買了8000多元的戰利品卻只要付3000多元，令她開心直呼「爽爆！」

IKEA賣99元牛肉麵 網喊超值卻被「這1點」打槍

連鎖居家用品店IKEA除了有賣場販售家具外，也有提供餐廳讓客人享用，一名網友就分享他最近發現IKEA有賣牛肉麵，而且口味還不錯很超值，讓他十分吃驚，但也有網友表示「99在外面也可以買到不錯的，而且更大碗」。

好市多「神物」新用途曝光 8千人喊讚：根本是蟑螂剋星

好市多商品種類多，價格實惠，吸引許多顧客上門。先前有一款好市多「必買神物」，保鮮膜，傳出有消費者用了10年以上才用完，最近有網友再分享了這款保鮮膜全新使用方法，讓不少網友大讚「又能再戰13年」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。