美國Costco收購台灣好市多100%股權 會員揭最期待「2點改變」
全台共有14家分店的美式賣場好市多（Costco）於6月30日宣布，以10.5億美元（約313億元新台幣）買下台資大統集團持有的45%股權，台灣好市多從此成為美國母公司完全持股的外商量販店，消息一出也在好市多的會員社群掀起熱烈討論。
一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中提問，好奇在美國Costco全資買下台灣好市多股權後，大家對其未來發展有何期許，該文引出許多忠實客戶紛紛許願。
其中最多人許的願望是引進更多美式商品，「希望進口更多美國本土的商品才符合稱為美式賣場，以前真的比較多」、「我只希望美國買得到的東西，在台灣可以合理價格買到」、「當然是多進一些美國的商品呀！」、「Costco的價值在，進口美國和外國商品，不要一直賣台灣商品，還有熱賣的商品不要一直缺貨」。
一名網友則提及希望不再限定只能刷國泰世華的聯名卡，引起不少會員共鳴，「贊成，綁定專行專卡使用，根本限縮消費者用卡的自由與困擾，引發反感、抗拒辦卡」、「超級討厭為何要綁信用卡，百家爭鳴不好嗎？」，不過就有網友透露，限定國泰銀行是因國泰承諾便宜租地給Costco，此誘因恐怕非其他銀行可以取代。
一些網友表示對此不抱任何期待，「同一批經營人員，不會有什麼驚人改變啦」、「本土化經營…沒什麼好期待的了」、「大統本來就只有股份沒有經營權，一直以來都是美國的政策啊，為何大家覺得股份買回來就會有什麼變化」、「同一批人在操作，不要有太多的期待」。
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