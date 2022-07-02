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好市多「神物」新用途曝光 8千人喊讚：根本是蟑螂剋星

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多保鮮膜是不少人的實用好物。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
好市多保鮮膜是不少人的實用好物。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

好市多商品種類多，價格實惠，吸引許多顧客上門。先前有一款好市多「必買神物」，保鮮膜，傳出有消費者用了10年以上才用完，最近有網友再分享了這款保鮮膜全新使用方法，讓不少網友大讚「又能再戰13年」。

一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，夏天到了，老舊大樓的浴室排水孔都會飛出可惡的小蟲，外出三天不知道該怎麼辦，結果她靈機一動，拿出了好市多的保鮮膜，把它黏在排水孔蓋上，效果不錯，至少蟲蟲不會飛出浴室。

原po也大讚「又找到買這款保鮮膜的理由了，一捲用到天荒地老」，貼文至今也超過8千人按讚，紛紛回應「這招很棒啊，我3捲用10年了，用不完，才用到第2捲」、「新用途出現了，保鮮膜又能再戰13年」、「好聰明」、「我家也會有蚤蠅、蟑螂從排水孔跑出來，老公也是這樣封住，要用時再打開，15年來，在我家看到的蟑螂屈指可數，簡直是蟑螂剋星」。

也有人分享自己的妙招，「我都用白醋，清潔大姐教我的」、「小蘇打粉、檸檬酸粉倒在排水孔，再倒洗碗精、白醋、加熱水會開始冒泡泡清潔，清過一次至少一年多了最近才開始有幾隻飛出來」、「晚上在排水口倒一些漂白水也有效喔」。

好市多

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