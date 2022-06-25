罐頭食品配飯吃超開胃 老饕大推「這款」：最頂又萬用

不少人吃飯都喜歡配罐頭，不僅可以增加食慾，口味選擇上也非常多。日前一名網友在網路上發文，表示自己以前很喜歡用海苔醬配飯吃，因此詢問大家下飯的罐頭食品有推薦的嗎？

日前一名網友在PTT以「有沒有很下飯的罐頭食物」為題發文，原PO透露自己之前吃過海苔醬配飯，當時也不知道為什麼，只一直覺得配飯很好吃，讓他直呼「那時只要是吃飯一定會拌海苔醬」。

沒想到，原PO後來吃完兩罐海苔醬後就吃膩了，就此沒有再嘗試配飯吃。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「請問有什麼是很下飯的罐頭食品？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「紅燒鰻最頂」、「辣肉醬」、「鮪魚罐頭」、「花生麵筋」、「番茄鯖魚」、「紅燒鰻萬用」、「豆腐乳」、「肉鬆，我可以配飯」、「玉筍」、「鵝油辣椒超香」、「素瓜仔肉」。