她分享85度C「高CP值蛋塔」 網一致大讚：堪比肯德基

一說到蛋塔，許多人會立刻聯想到肯德基，更有網友讚譽它為「被甜點店耽誤的速食店」。不過日前一名網友在「Dcard」發文分享，她有一天到知名連鎖咖啡品牌85度C買到一款蛋塔，一口咬下發現竟然跟肯德基的蛋塔有幾分相似，讓她又驚又喜，直呼便宜又好吃，引起眾人熱烈討論。

原PO以「85度C的高CP值點心」為題發文，提到她某天突然發現85度C竟然有賣蛋塔，想說嚐鮮看看買了一盒，沒想到超級好吃，和肯德基的原味蛋塔非常相似。從她分享的圖片中可以觀察出，每顆蛋塔的外皮烤的酥脆金黃，搭配上中間的內餡滑嫩平順，簡直是人間美味！原PO也補充，單買一顆蛋塔是25元，但直接買一盒6入的只要120元，等於一顆才20元，「感覺比肯德基便宜很多，我覺得吃起來還不錯，大家下次去可以買買看」。

許多網友紛紛表示，「我第一次得知85有蛋塔欸！」、「以CP值來說，肯德基危險，但是個人還是最愛肯德基的」、「以前我爸有買回來過！我還很驚訝竟然有賣蛋塔，我印象是不錯吃的，一個人把六個吃光光都沒問題」、「真的好吃！有一次家人買回來一口氣就吃掉半盒」、「我家附近的85度C有粉專，我每次都先在粉專跟他們預定時間，店家都會幫我在約定時間內現烤好，真的很好吃」、「我是85員工，真的覺得蛋塔超好吃，尤其剛烤出來很讚，個人覺得肯德基偏甜一點點」。