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好市多走下神壇？資深會員點六地雷喊只剩「這優點」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為好市多示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照
圖為好市多示意圖。記者劉學聖攝影／報系資料照

美式賣場好市多向來是台灣民眾的心頭好，優惠的量販價、商品種類多又齊全、各種試吃促銷、退貨也阿莎力不囉嗦。最近物價飛漲，有位資深會員無奈表示，因為品質的關係，「在Costco購物了很多年，最近不去了」。

他在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」舉出了好市多購物六大地雷：

一、牛肉，在 Costco買的與在美福的買的牛肉，品質美福比較好。

二、土魠魚塊，在 Costco買的與菜市場買的比較，菜市場的買回來冷凍了一段時間，乾煎起來還是很香，但是Costco的不香。

三、堅果原有一個廠牌很好吃，後來換成他們的自有品牌就不愛吃。

四、老婆愛吃的鹹餅乾也不賣了。

五、橄欖油不精緻。

六、義大利麵、義大利白醬、蕃茄醬、冷凍Pizza在全聯也買的到。

原PO坦言好市多「要加油了，實在沒有吸引力，只有停車位比較寬敞」，貼文引起熱烈回響。

不少人認為是價格問題，「真的是這樣，覺得CP值高的東西越來越少，以前主要是肉類，現在我發現其實傳統市場豬肉雞肉價格差不多，也不用一次買這麼多，不像以前全面輾壓其他商場」、「已經變成量販店的份量，零售店的價格」、「最近3個月買了3次牛肉，每次都是上面很漂亮，下面的肥油很多，切掉後剩下的肉。算一算去傳統市場買不會比較貴」。

也有人認為品項大不如前，「有些特價品，第一天去買就賣完了，第二天也沒有，有種被騙的感覺」、「以前很多零食是台灣沒有的，現在越來越在地化，都賣台灣賣場就買的到的，沒區別性了」、「退步最多的就是烘焙產品了，為了降成本原料越用越差，別以為消費者都吃不出來」。

圖為好市多賣場內潮洶湧。記者黃筱晴攝影／報系資料照
圖為好市多賣場內潮洶湧。記者黃筱晴攝影／報系資料照

不少人甚至萌生剪卡念頭，「也真的有想退卡的念頭了，代購這麼方便！」。

對於停車場加油站，網友也有意見，「連停車位限時要收費，逛起來也很有衝衝衝的壓力，不像以前可以帶著一家大小悠閒逛逛」、「現在costco唯一吸引我的只有加油站了，喔對了，還有apple商品」、「現在只剩去加油了」。

仍有網友力挺，「只有我覺得好好買嗎，我都買當期特價商品跟肉品等..都不錯啊！大家需求不同啦，不過很多商品漲價漲很多是真的」、「我們家很愛逛耶，常常有很多新品項可以嘗試，蠻有樂趣的」、「我最常買小孩的尿布，比外面便宜。小孩的玩具，也比外面便宜」、「我就衝著可無條件退貨這一點一直續卡」。

好市多 停車場 加油站

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