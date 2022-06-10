他分享好市多充氣泳池讚划算 眾人焦點卻在這：買不起

每到夏天，海邊、泳池總是擠滿了戲水游泳的民眾，如今因為疫情關係，許多人都盡量減少外出，避免與人近距離接觸，這時充氣式泳池就成為消暑、防疫的最佳選擇。一名網友在臉書PO出在大賣場買的充氣式泳池，原本只是要分享好物，沒想到鄉民反而把重點放在原PO的陽台，直呼「買不起」。

從原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，這個充氣式泳池體積相當大，小朋友在裡頭戲水，旁邊還有相當寬的空間。原PO還在留言處貼出泳池的規格，這個「長型家庭泳池」長305公分、寬183公分、高56公分，原價大約1千元左右，之前有活動折扣200元，但現今活動已結束，高CP值的好物讓原PO大讚「好市多居家防疫，必備神器。特價真划算！」

同樣也有買充氣式泳池的家長們留言響應，「換來兩小時安靜，值得值得」、「小孩真的很愛」、「小孩可以放電消耗體力，很棒」、「最後我還是選擇小型泳池，雖然大的泳池特價，考慮到水費，就放棄了」、「有水可以玩都不會吵」、「雖然有點費水，但真的能讓她安靜一陣子」、「疫情期間哪兒去不了，真的很值得入手，換來寶貝的愉快時光」。

不過更多網友則是把焦點放在原PO的大陽台，「重點應該不是特價，而是買不起陽台」、「這個大陽台，真的是厲害」、「羨慕大陽台」、「首先要有如此大的空間啊」、「為什麼每個家的陽台都這麼令人羡慕」、「買這個容易，有這麼大的陽台不易」、「別人家的陽台總不會讓人失望」、「這篇是在曬陽台吧」、「陽台都快比我房間大了」。