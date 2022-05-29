網推7-11這款超值美食 大讚：比一堆百元專門店面好吃

超商有著隨處可見、可快速食用的優點，讓它成為不少人三餐的選擇之一。日前有內行網友認為7-Eleven的義大利麵既便宜又好吃，比專門店面更划算，引來其他人的贊同，「偶爾吃很可以」，不過有網友指出還是有一項缺點。

原PO在PTT發文表示，他認為7-Eleven義大利麵都很好吃，以香蒜白酒蛤蠣義大利麵為例，一份不到80元，味道「比一堆百元的義大利麵店還好吃」，物超所值的感覺讓他十分驚訝。

貼文一出，獲得許多網友贊同，「內行都吃生義大利系列，只是貴」、「7-Eleven很多東西都比餐廳賣的還好吃」、「因為美味的秘笈本來就是可歸納的科學邏輯，店面在這方面的並不會比工廠有優勢，只是贏在現做的調理口感」、「帕瑪森烤雞生義大利麵的我覺得更划算」、「是真的不錯，再打個折根本無敵」。

但也有部分網友認為份量令人覺得可惜，「太少，給貓吃的」、「吃不飽吧」、「好吃，但是很少」、「好吃是好吃，但吃不飽啊，每次吃一餐都要花到快200塊」。