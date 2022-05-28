他用2折買到即期品！ 網大讚美廉社簡直「小資天堂」

美廉社是國內的連鎖零售商之一，通常隱身於巷弄間，以「物美價廉」為經營宗旨。日前一名網友在「PTT」發文讚嘆美廉社的商品超級便宜，他表示剛好遇到特價，一包原價30元的餅乾只用7元就買回家，直呼實在「太佛心」，引起眾人討論。

原PO以「美廉社也太便宜了吧」為題，提到他某次去美廉社購物，一進門就被門口的即期品區吸引，看到一包原價30多元的餅乾只賣7元，讓他超級興奮，仔細一看，距離有效期限還有兩個多月，等於直接用將近2折的優惠買到這項商品。此外，還有特價11元的布丁、特價20元的咖啡，讓他不禁讚嘆：「美廉社是不是很佛心啊」。

此文一出，引來眾多網友回應，「過期品的小確幸」、「即期品真的優惠」、「前幾天也買了9塊錢的寶特瓶生活泡沫綠茶」、「從冰箱拿出來，店員看了保存期限，直接給我即期品的價格耶，我是不是賺到了」、「前幾天買到11元的ucc咖啡，滿好喝的」、「美聯社真的是窮人小確幸呀，買醉也很棒」、「常常會買到便宜好喝的紅酒」、「美廉社的即期品才是真的即期品，常常打到三折，其他賣場、超市的即期品常常才打五折以上，根本一點意義也沒有」。