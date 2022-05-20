夫妻對買豬腳、烤雞腿意見不同 轉頭問路人獲打圓場：輪流買

全家一起逛大賣場若是遇到購買意見不同時，該如何解決呢？一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在逛好市多時正好遇到一對意見不合的夫妻在爭執要買豬腳還是烤雞腿，最後太太竟然轉頭請身為路人的他「投票」，讓原PO實在哭笑不得，但也用圓融的回答緩和夫妻的爭執，引起眾人熱烈討論。

原PO表示，他當時在熟食區要買德國豬腳，正好聽到一對夫妻為了要拿豬腳還是烤雞腿僵持不下，先生想拿雞腿，太太堅持要吃豬腳，最後太太竟跟先生說：「我隨便問一個人，人家一定都選豬腳的啦」，沒想到太太語畢，真的馬上轉頭問站在旁邊的原PO：「請問你會選豬腳還是雞腿？」

突如其來的舉動讓原PO驚呆，雖然不想加入戰局，但似乎還是該給個答案，只好向那位先生投以抱歉的眼神，然後跟太太說：「我個人是比較喜歡吃豬腳啦」，太太聽完回答，很得意地看向先生，先生也馬上說：「好啦好啦，妳想買什麼都買給妳，不要隨便騷擾人家啦」，原PO這時也試圖打圓場，「沒關係啦，你們就這次買豬腳，下次買雞腿，我也會這樣輪著買」。

逗趣的故事引起眾多網友回應，「小孩子才做選擇，當然是都買啊」、「都買，雞腿可以分裝放冷凍，等豬腳吃完再吃雞腿」、「你老婆在當然買豬腳，下次我們來再買你最愛的雞腿喲」、「我會回答：『都買，不會有遺憾』」、「我要吃豬腳，烤雞肉不好吃」、「我會選雞腿，豬腳一次就膩了，但安太座比安太歲重要，還是讓太太開心吧」。