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她推好市多「浮誇起司盤」 網大讚：四種風味一次滿足

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO秀出買到的精選乾酪綜合包，身為起司控的她直呼好快樂，也意外釣出許多起司愛好者現身回應。圖擷自Dcard
原PO秀出買到的精選乾酪綜合包，身為起司控的她直呼好快樂，也意外釣出許多起司愛好者現身回應。圖擷自Dcard

美式賣場好市多提供多樣豐富商品，不時的新品、折扣更是吸引眾多顧客前往採購。日前一名女網友在「Dcard發文分享她發現的好市多「精選乾酪綜合包」，四色起司一字排開，浪漫的漸層色十分夢幻，更能一次滿足不同起司口味的需求，讓她笑稱簡直是「浮誇起司片」。

原PO提到，這款「精選乾酪綜合包」絕對可以讓起司控非常快樂，一包349元共含4種不同口味的起司，包括：切達乾酪、大蒜傑克乾酪、辣椒捷克乾酪、傳統傑克乾酪。她表示，切達乾酪是最經典的起司口味，「顏色黃澄澄又發亮，看起來超有食慾，吃起來起司味濃郁，比較重口味，感覺很適合配紅酒」，而傳統傑克乾酪是最純粹的乾酪，口味上較為清淡，是大眾都可以接受的味道。

其中，原PO最喜歡辣椒捷克乾酪，「是鵝黃色的起司片加入辣椒碎粒跟香料，味道很香配上濃濃的起司味超棒的，但怕吃辣的人可能會受不了」，另一款口味較重的則是大蒜傑克乾酪，吃起來大蒜味十足，「與起司味完美融合，很適合夾麵包一起享用」。

此文一出，引來眾多網友回應，「可以拿保鮮袋或塑膠袋分裝後拿去冷凍，這樣會很方便」、「一直想下手但下不了 ，看了好多人都是分享配酒喝的」、「我最愛有加香草跟辣味的那兩種，配醃燻牛肉跟節瓜然後稍微加熱一下，超讚」，不過也有人表示「有辣的起司有點心動！但是太小片又有點貴…」、「之前有買過，分裝在冷凍還是會發霉，要吃快一點」。

好市多 Dcard

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