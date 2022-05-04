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必勝客又出跳tone新品 網一致大讚「被Pizza耽誤的蛋糕店」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO本來只是要去必勝客拿披薩，卻意外被巴斯克蛋糕燒到。圖擷自Dcard
原PO本來只是要去必勝客拿披薩，卻意外被巴斯克蛋糕燒到。圖擷自Dcard

母親節前夕，連鎖披薩品牌「必勝客」推出期間限定「巴斯克熔岩起司蛋糕 伯爵茶香」，吸引許多網友嘗鮮。一名女網友在「Dcard發文分享必勝客巴斯克蛋糕的開箱體驗，大讚一打開盒子茶香便撲鼻而來，與溫熱的蛋糕口感完美結合，讓她笑稱簡直是「被Pizza耽誤的巴斯克蛋糕店」。

原PO表示，她今天去必勝客拿外帶披薩，意外發現必勝客竟然有在賣蛋糕，「看來必勝客除了獵奇口味披薩之外，現在連蛋糕都要下手了」，身為「巴斯克蛋糕專業戶」的原PO非常好奇披薩店賣出的蛋糕吃起來如何，「經過店員推薦，我就買了這款伯爵茶口味的巴斯克熔岩起司蛋糕」。

她形容，整份蛋糕蠻大的，一行人四、五個人吃都很夠，「一打開就聞到伯爵茶味很濃、很香，最意外的是這個蛋糕居然是熱的！口感和以前吃的冰涼的巴斯克蛋糕不太一樣，沒想到蛋糕熱熱吃也別有一番風味」，將糕體切開後，裡頭十分綿密細緻，且比起一般的巴斯克蛋糕多了茶香風味，吃起來比較甜而不膩。

許多網友看完原PO的分享紛紛表示，「昨天才吃，真的大推」、「感覺是熱量炸彈」、「本來想說很罪惡，但吃一口之後什麼熱量的都後天再說了」、「終於看到有人推，原味也超讚」、「茶味超濃，超好吃，根本吃的伯爵茶」、「我家人也超愛」、「超級好吃！套餐加購真的划算」、「我覺得冰的比熱的好吃」。

Dcard 必勝客

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