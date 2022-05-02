「臭豆腐泡麵」單吃好空虛？ 內行揭隱藏版吃法

泡麵的口味推陳出新，現在居然有「臭豆腐泡麵」了，有一名網友就分享他買了麻辣臭豆腐麵，打開蓋子的一瞬間，全家人都被強烈的臭味薰到跑開！此外，內行網友建議可以加白飯、麻辣大腸與鴨血一起吃，更有飽足感。

原PO在「全聯消費經驗老實說」發文表示，他泡了一碗味味一品的麻辣臭豆腐麵，笑說「泡麵一開全家跑光」。網友看了也表示「我女兒被我臭到受不了，捏著鼻子逃離現場」。

網友紛紛留言，「目前只服以前阿Q出的臭臭鍋泡麵，當時可是一開蓋全班靠腰，一家泡麵萬家嫌」、「還不錯吃，會辣，但是真的太臭了啦！我女兒被我臭到受不了，捏著鼻子逃離現場」、「豆腐小小的，吃完覺得空虛」、「這是一張有味道的照片」、「這個量實在少得浮誇」、「吃過一次，沒有想像中的好吃，不會再買第二次」、「我還是覺得紅燒牛肉麵比較好吃」、「最近在特價，味道還行，便秘的好幫手」、「剛好吃晚餐，覺得好鹹，豆腐好硬又好臭」。

此外，有網友建議加料會更好吃，「我加了自己家滷的麻辣大腸一起煮還ok」、「好吃，加白飯才有飽足感」、「買滷過的鴨血來加，滿足」、「這款建議可以做一大鍋的湯底，有夠有味道」。