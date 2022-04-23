好市多買兩包日高昆布不會煮 網友分享快速消耗法

在冬天喝一碗日式關東煮，淡淡的昆布香氣總是讓人停不下來。日前一名家庭主婦在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享一款昆布，雖然拿來煮湯風味甚佳，但份量實在太大了，讓她不禁苦惱還可以怎麼煮，意外釣出許多廚房老手分享昆布食譜。

原PO表示，她為了熬湯，請老公去買了兩包昆布回家，但拿到手後才發現根本超級大包，就算拿來熬湯，用量也不會太大，而且小家庭也不會天天喝湯，讓她不知道要怎麼處理這些昆布，「不知道要多久才吃得完一包？想問問大家都怎麼煮這款昆布？」

許多網友建議，「打成粉當調味料呢？」、「這是北海道名產，熬湯頭超清甜」、「滷海帶、涼拌海帶，很快就可消滅」、「我一次都一支，剪小段去熬湯頭，熬煮過撈起來切一切，就可以再做海帶料理，只要保存好、不受潮就好了」、「我還會把它拿來做日式昆布醬油，做菜很好用」、「可以和柴魚片煮成日式高湯冷凍，可以煮關東煮、丼飯類（牛肉、豬肉、雞腿）都很方便哦」、「放電子鍋，和米飯一起煮」、「筍子海帶排骨湯」。

也有網友提醒原PO如何延長保存期限，「把它剪小段封好，放冷凍不會壞」、「這可以放很久，慢慢煮」、「這是乾貨，不要受潮很耐儲存」、「我都剪小片收密封罐，要煮再丟1到2小片，可以放很久，不用太擔心吃不完」、「建議放在防潮箱，放在密封盒也是會發霉」。