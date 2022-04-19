逛好市多列6樣清單卻買滿一車 網笑：原來不只我這樣！

去超市購物前，許多人習慣事先擬好一份購物清單，一來以防遺漏所需物品，二來避免一時失心瘋超過預算。近來一名網友就分享，與妻子到好市多（Costco）購物前寫好清單，最終所買商品卻大大超出預期。他將經歷po上網後引來一片贊同，網友直呼「原來不只我這樣！」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，近日疫情愈發嚴重，妻子提議去美式賣場好市多（Costco）補充民生必需品。為避免亂買，妻子還於出發前擬定購物清單，詳列「洗衣精、滴露、Ｂ群、發泡錠、香香豆、零食（只能一包！）」6樣商品。

結果逛完一趟下來，他們買了滿滿一車手推車的量，零食種類更是多達7種左右，完全超出清單範圍。妻子對此表示，「洗衣精消毒藥水照顧居家環境」、「保健食品照顧身體」、「零食飲料要照顧心情啊！」令原po聽了哭笑不得，戲稱這是「永遠不會成功的購物清單」。

此文一出引起廣大迴響，原來許多人也有類似經驗，「列清單通常只是需要，清單外的想要更多」、「清單⋯⋯只是僅供參考」、「進去賣場就會忍不住填滿購物車」、「真的，每次去買的跟當時想的，完全不一樣」、「沒有買一車心情不會不好啊！」、「計劃趕不上變化」。

不少網友也替版主妻子叫屈，認為這份量已經很客氣了，「沒有很多啊，可以再買」、「這算很節制的囉」、「也沒有多很多啦合理合理」、「這很少了呀！」、「這樣買算少的好嗎？你老婆很省了」、「這樣才是正常人」。