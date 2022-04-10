俗又大碗超商好物變貴了 老饕怒道：寧願吃早餐店的

便利商店的涼麵便宜又大碗，也是許多人夏天喜歡的品項之一，但一名網友最近就分享，他發現超商的涼麵變貴了，相較以前大份量只要59元的圓碗涼麵，現在不僅分量沒變多還變貴了。

原PO在PTT上以「超商涼麵怎麼變那麼貴？」為題分享，他記得以前還有分量蠻大的59元圓形碗涼麵，但他最近去便利商店看都是方形碗52元或62元，「量感覺沒以前多啊，怎麼突然變貴惹？」

網友紛紛留言，「通膨啊！臺幣就不值錢了咩」、「小麥變貴你不知嗎？陳吉仲說可以改吃米」、「換包裝就漲價難道不是常識嗎？」、「還是三重的好吃」、「三重自強路的比較好吃」、「超商的涼麵最難吃了」、「沒營養的垃圾食物」、「寧願買早餐店一盒30的」、「貴又難吃，盤子才買」、「自己煮再放涼」、「圓碗原本才$28」。