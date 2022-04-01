快訊

旅客別等了！ 站務員廣播：今晚左營站沒高鐵可北上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多賣日本老公家鄉味 他「一招牌動作」讓太太秒懂品牌

聯合新聞網 / 綜合報導
很多人都知道「固力果跑跑人」，卻不知道其品牌名稱。圖／取自Glico官網
很多人都知道「固力果跑跑人」，卻不知道其品牌名稱。圖／取自Glico官網

日前網友在「COSTCO好市多 消費經驗分享區」提到，在和日本老公逛好市多時，意外發現之前在日本很紅的杏仁果飲，當下直接搬兩箱回家。但原PO看不出來這是什麼品牌，卻在日本先生做出一動作後，瞬間秒懂。

原PO發文分享，在去好市多逛街時，看到杏仁果飲，讓原PO的日本先生覺得很懷念，還說這個之前在日本很紅，自己以前也很常喝。沒想到台灣好市多也有賣，還跟日本售價差不多。不過包裝上寫著「アーモンド（杏仁）効果」，讓原PO疑惑唸法，還問先生「Glico」是什麼牌子？很有名嗎？

而原PO的先生抬起左腳、高舉雙手，謎底馬上揭曉。原來是大阪心齋橋著名地標「固力果跑跑人」的姿勢，而該杏仁果飲正是旗下商品，也是讓日本先生懷念的家鄉味。

許多網友留言表示，「這好喝的～pocky也是他家出產滴，希望無糖版也一起上架」、「好懷念！好市多竟然也進了」、「昨天看到有人搬了十幾箱，應該全家都是日本人」、「我有買，好喝，杏仁味淡淡的香氣」。

日本老公擺出「固力果跑跑人」姿勢，讓不認識品牌名的太太秒懂。圖擷自Costco好市多 消費經驗分享區
日本老公擺出「固力果跑跑人」姿勢，讓不認識品牌名的太太秒懂。圖擷自Costco好市多 消費經驗分享區

好市多 大阪 品牌

相關新聞

好市多賣日本老公家鄉味 他「一招牌動作」讓太太秒懂品牌

日前網友在「Costco好市多 消費經驗分享區」提到，在和日本老公逛好市多時，意外發現之前在日本紅的杏仁果飲，當下直接搬兩箱回家。但原PO看不出來這是什麼品牌，卻在日本先生做出一動作後，瞬間秒懂。

壽司店「神秘白飯」要價100元 內行網友曝真相：有驚喜

少壽司店為了能夠讓繁忙的民眾方便享用壽司，會提供外帶餐盒。一名網友近日去壽司店買外帶餐盒時，竟看到有個品項是「神秘海味」，看起來是一整盒的白飯，居然要價100元，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

好市多1零食「好吃到停不下來」網見熱量怕爆：整顆都油

好市多商品眾多，價格實惠，又常推出新商品，總是吸引民眾一去再去。商場內有許多熱門商品，會不斷地被拿出來討論，近日，有一名網友發現了一款「蜂蜜夏威夷果仁」，大讚「真的是不得了，(吃了)停不下來欸！」，但網友也點出這款零食「超肥」，不宜多吃。

他衝好市多加油站喊「95加滿」搞烏龍 網嗨：月省5百元

美式賣場好市多商品種類繁多，相當受到國人歡迎，許多人偏好開車到賣場消費，便於搬運體積較大的商品回家。有網友分享，好市多新莊店旁的自助加油站開幕了，「我老公開窗喊95加滿後，就尷尬的跟員工學自助加油的步驟」。有網友開心表示「一個月能省300到500元」。

好市多沙拉變小了？ 網有感：本來能2人吃，現在1人就完食

物價連年上漲，有些食品雖然沒有漲價，但會透過減量省下成本。有網友發現，美式賣場好市多的沙拉疑似變小盒。其他網友則表示，這是商家慣用手法，都是先漲價後縮水，且以前的沙拉可以兩人分食，現在一個人就能吃光了。

糖葫蘆進軍小七 網瘋搶「沒預購買不到」

糖葫蘆是許多人的兒時回憶，去逛夜市、老街時買上一支，冰脆的糖衣搭配水果一口咬下，簡直是螞蟻人的天堂！沒想到這款古早味的甜點現在竟然在便利商店就能買到，7-11再次進化，開始販售「番茄糖葫蘆」，吸引大批網友預購嚐鮮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。