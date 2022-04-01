好市多賣日本老公家鄉味 他「一招牌動作」讓太太秒懂品牌

日前網友在「COSTCO好市多 消費經驗分享區」提到，在和日本老公逛好市多時，意外發現之前在日本很紅的杏仁果飲，當下直接搬兩箱回家。但原PO看不出來這是什麼品牌，卻在日本先生做出一動作後，瞬間秒懂。

原PO發文分享，在去好市多逛街時，看到杏仁果飲，讓原PO的日本先生覺得很懷念，還說這個之前在日本很紅，自己以前也很常喝。沒想到台灣好市多也有賣，還跟日本售價差不多。不過包裝上寫著「アーモンド（杏仁）効果」，讓原PO疑惑唸法，還問先生「Glico」是什麼牌子？很有名嗎？

而原PO的先生抬起左腳、高舉雙手，謎底馬上揭曉。原來是大阪心齋橋著名地標「固力果跑跑人」的姿勢，而該杏仁果飲正是旗下商品，也是讓日本先生懷念的家鄉味。

許多網友留言表示，「這好喝的～pocky也是他家出產滴，希望無糖版也一起上架」、「好懷念！好市多竟然也進了」、「昨天看到有人搬了十幾箱，應該全家都是日本人」、「我有買，好喝，杏仁味淡淡的香氣」。