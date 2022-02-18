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好市多豬腳麵線價格嚇爛眾人 網友反駁激推「真的大碗！」

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友逛好市多驚見豬腳麵線特價499，趕快買一碗回家嘗鮮。圖擷自臉書
女網友逛好市多驚見豬腳麵線特價499，趕快買一碗回家嘗鮮。圖擷自臉書

美式大賣場好市多素來以大份量為其商品特色，日前一名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，自己趁特價時期購買了一碗超級美味的豬腳麵線，引來大批網友表示「超貴！」

原PO表示，她已經觀望這碗豬腳麵線很久了，但因為一碗599元的昂貴價格而望之卻步，遲遲無法下手，「今天逛好市多的時候，看到特價，就順理成章有理由買啦！」原PO分享，雖然價格偏高，不過因為份量很大，她和男朋友兩人打算分三餐吃。

此外，這款價格昂貴的麵線也沒有讓原PO失望，「豬腳很Q但很好咬，湯頭是我愛的白灼豬腳的味道，還帶有當歸味，配上內附的花生跟青江菜，口感層次變得很多元。」她也建議，之後吃的時候可以把火鍋料加進去煮。

此文一出，引來網友熱烈討論，許多人還是無法理解一碗特價499元的豬腳麵線會有何等美味，「說真的，這299我都要考慮要不要買了」、「即便有折扣，499的豬腳麵線價格還是偏高」、「超貴…」、「太貴了，豬腳真的不是這個價格啊」、「499去外面豬腳麵線專門店可能可以吃到想吐了」、「我之前自己買材料來搞，花不到300元」、「外面豬腳麵線大約在130左右，外面吃一吃吧」。

也有網友認為此款豬腳麵線很方便，可以省下自己煮的時間，「不便宜，不過如果口味真得不錯，花錢買個方便還行」、「算省工的價格，不用處理豬皮、豬毛和花時間熬燉，方便也好吃，軟牙人也能吃」、「我之前有買過，煮下來真的很大份量」、「超好吃，划算，這種豬腳麵線在外面賣很貴，肉一點點一碗就要一百多」。

好市多 Costco

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