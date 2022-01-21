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超市這款「娃娃菜」長得特別大？她笑：這是大學生菜吧

聯合新聞網 / 綜合報導
作家謝金魚貼出兩種娃娃菜照片，只見大小差很大。 圖片來源／謝金魚臉書
作家謝金魚貼出兩種娃娃菜照片，只見大小差很大。 圖片來源／謝金魚臉書

你吃過娃娃菜嗎？小小一顆看似迷你大白菜。作家謝金魚在臉書粉絲專頁分享兩種娃娃菜照片，兩顆菜大小差了一倍，她笑稱「左邊的娃娃菜我認識，右邊那顆自稱娃娃菜的是⋯⋯這已經是大學生菜了吧！」幽默發言笑翻網友。

網紅作家謝金魚寫歷史，kuso詼諧的筆觸，擁有不少粉絲。某天她在超市買菜看到兩種娃娃菜，左邊叫做「翠玉娃娃菜」，右邊叫做「履歷娃娃菜」，她幽默PO出對比照片，引起討論。

留言超歡樂，「他都有履歷了，可見得經歷不少」、「它還只是個孩子」、「照過放大燈」、「可能是神隱少女裡面那隻」、「可能是媽寶」、「最近這麼濕冷，娃娃穿個棉襖加大衣錯了嗎」、「右邊是資深的娃娃菜」、「阿嬤養的娃娃菜」、「生長曲線97%以上的娃娃」。

也有過來人分享經驗，「有次我烤到一頭40磅的乳豬，屠夫說還沒離乳的都算乳豬，不要分這麼細」、「我兒子也是！他才出生第二天，不認識的阿嬤在嬰兒室外面跟親友說，這個嬰兒怎麼放到滿月還沒帶回去啊」。

科普一下「娃娃菜」，大白菜、小白菜、娃娃菜都是十字花科的植物，但是屬於不同「屬」。娃娃菜是從日韓引進，經過專門培育的，個頭偏小，吃起來口感爽滑，有豐富的膳食纖維，胡蘿蔔素、葉酸，比大白菜鮮嫩，且味道更甜。因為娃娃菜價格較高，有些不肖攤商會把大白菜剝到成為娃娃菜那麼大的菜心，當作娃娃菜來賣，選購時可能要多留意。

圖為娃娃菜料理示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照
圖為娃娃菜料理示意圖。記者蘇健忠攝影／報系資料照

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