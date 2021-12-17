聽新聞
test
0:00 / 0:00
曾是秒殺商品！他秀出好市多熱門絕版商品 網驚呆：這能幹嘛
好市多不僅商品種類眾多，價格也相當實惠，還可以常常看到罕見奇特的物品促銷，例如大型填充玩偶、摩艾石像等等，就有一名網友在臉書PO出照片，秀出自己當年買的兩個大小摩艾石像，還笑說當時可是一販售就秒殺，雖然不少人看了也想收藏，但是也有網友無法理解這商品有什麼作用。
從原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，兩個摩艾石像一大一小，大的幾乎跟人同高，原PO說這是2016年買的，當時這算是第二代產品，比較早出的一代沒有帽子，但第二代摩艾石像頭頂都有加了帽子。
他說即使一代沒有帽子，但一推出仍然被秒殺，後來出了第二代，而且有帽子更加好看，價格也不貴才3千多元，原PO看到二話不說立刻買了。照片裡還有一個比較小支、黑色的摩艾石像，原來這是酒商出的聯名款，一支要價899元，原PO也是毫不猶豫買了下來。
不少人看了覺得很喜歡，「好可愛喔」、「我覺得這個也比大抱偶好整理多了」、「有有有，當初也想要買那支酒，猶豫了一下，隔幾天要去買，就沒有了」、「如果閒錢很多，我一定會收藏這個」、「當年沒搶到」、「我有自己的房子的話，我也要放一堆摩艾」。
但也有網友沒多大興趣，「這個是要做什麼用的啊？到底？」、「沒想到真的有人買」、「買這個太好笑了…哈」、「如果是小的，類似鼻子可以抽取衛生紙的那種，我應該會考慮買，但這種大型的我就要考慮了，怕放在家裡會招來不好的東西」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言