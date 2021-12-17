曾是秒殺商品！他秀出好市多熱門絕版商品 網驚呆：這能幹嘛

好市多不僅商品種類眾多，價格也相當實惠，還可以常常看到罕見奇特的物品促銷，例如大型填充玩偶、摩艾石像等等，就有一名網友在臉書PO出照片，秀出自己當年買的兩個大小摩艾石像，還笑說當時可是一販售就秒殺，雖然不少人看了也想收藏，但是也有網友無法理解這商品有什麼作用。

從原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，兩個摩艾石像一大一小，大的幾乎跟人同高，原PO說這是2016年買的，當時這算是第二代產品，比較早出的一代沒有帽子，但第二代摩艾石像頭頂都有加了帽子。

他說即使一代沒有帽子，但一推出仍然被秒殺，後來出了第二代，而且有帽子更加好看，價格也不貴才3千多元，原PO看到二話不說立刻買了。照片裡還有一個比較小支、黑色的摩艾石像，原來這是酒商出的聯名款，一支要價899元，原PO也是毫不猶豫買了下來。

不少人看了覺得很喜歡，「好可愛喔」、「我覺得這個也比大抱偶好整理多了」、「有有有，當初也想要買那支酒，猶豫了一下，隔幾天要去買，就沒有了」、「如果閒錢很多，我一定會收藏這個」、「當年沒搶到」、「我有自己的房子的話，我也要放一堆摩艾」。