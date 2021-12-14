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好市多開賣「露營拖車界勞斯萊斯」 7位數內裝曝光網讚：不用買房了

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多開賣Airstream露營車。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多開賣Airstream露營車。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多商品沒有極限？有民眾逛內湖好市多時，發現一台限時展出的「露營拖車界勞斯萊斯」，兩款車型分別要價254萬9999元、169萬9999元。雖然看似不便宜，但裏頭配備可說應有竟有，被網友盛讚「還真的有家的感覺」。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」一名網友分享，在內湖好市多現場看到2款露營車，其中乾濕分離浴廁、烹飪廚具、床鋪衣櫃、影音系統想得到的通通有。原來此款是Airstream德國歐馬露營車，有著露營拖車界的勞斯萊斯之稱，在好市多販售的版本有254萬9999元、169萬9999元兩種規格。

不少網友表示大開眼見，沒想到連露營車都能搬進好市多賣。雖然要價不斐，但比起買房來說可說非常便宜，有網友笑說「不用買房了」「離成家近了一步」，甚至可以把房子賣掉留下車位，願意買台露營車過一輩子。

根據好市多網頁，內湖店此次展出Flying Cloud 20Basecamp 16兩款露營車，日期從12/10到12/23為止。前者車身尺寸635 X 244 X 231 公分，可供四位成人入住；後者車身尺寸495 X 214 X 260公分，可坐五人並供兩人就寢。發燒車訊先前也曾介紹Airstream Basecamp露營車，該款為旗下最輕、且最微型的產品，但各項設備相當完備。

好市多開賣Airstream露營車。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多開賣Airstream露營車。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多開賣Airstream露營車。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
好市多開賣Airstream露營車。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 露營

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