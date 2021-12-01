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好市多熱賣品「漲價2倍」苦主喊：我改吃素好了！

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多是不少家庭採買日常用品的商場之一，但因店內商品都是進口的，在價格上比較容易波動。 記者陳易辰／攝影
好市多是不少家庭採買日常用品的商場之一，但因店內商品都是進口的，在價格上比較容易波動。 記者陳易辰／攝影

好市多是不少家庭採買日常用品的商場之一，但因店內商品都是進口的，在價格上比較容易波動。日前就有一名網友分享，短短幾個月內，同樣的商品卻暴漲58.7%，讓他不禁無奈喊道「以前想買到要靠運氣…」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文分享道，在幾個月前好市多賣的「美國特選翼板牛」價格為579元／kg，但沒想到現在去看卻發現價錢已經變成919元／kg，整體價格暴漲58.7%，讓他不禁直言「以前1盒700元上下…想買到要靠運氣，現在1盒1200元上下…想買到變好容易」。

一名網友分享，短短的幾個月內，同樣的牛肉商品卻暴漲58.7%。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友分享，短短的幾個月內，同樣的牛肉商品卻暴漲58.7%。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

此文一出，便有不少網友覺得這個漲幅程度實在太誇張，紛紛表示「這個漲幅真的有點離譜，我改吃素好了」、「因為牛小排太傷荷包了，翼板牛肉是我之前的小確幸…想不到小確幸也沒了」、「本來最值得買的現在可以退了，不滿意的一律退卡處理」、「看到的都漲，12月份還有一波要漲」。

但也有內行網友解釋道，因為疫情關係所以導致國際航運費大漲，再加上美國境內的牛肉原本就在漲價，所以才導致出現這樣誇張的漲幅，「全世界的牛肉都漲價了，前幾天看到新聞有報導，漲了6成的樣子！所以不是只有好市多漲價！」、「美國當地的牛肉也是漲價很多噢，不是只有台灣漲」、「只能說運費飆漲，這是真的」、「這個疫情影響很大，進口食材都漲，因為運費，國內生產也漲，因為大家改買國產的」。

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