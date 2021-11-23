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網友懷念肯德基「1炸物」 老饕：超有特色

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為，肯德基的舊薯條比新的好吃，當中的鹹味十分獨特。圖／肯德基提供
有網友認為，肯德基的舊薯條比新的好吃，當中的鹹味十分獨特。圖／肯德基提供

麥當勞肯德基的餐點大同小異，但口味、賣相、烹調方式不盡相同。兩家店的餐點引起網友的評價，許多肯德基粉絲則表示很懷念以前的薯條，引起網友一番討論。

一名網友在「PTT fast food」提及，以前吃漢堡王或麥當勞時，想換口味就會去肯德基吃薯條，當中的鹹味十分獨特。但原PO感慨，現在肯德基的薯條失去昔日風味，變得跟漢堡王很像，沒有特色，向網友提問「有人也懷念KFC舊款薯條嗎？」

許多網友認同回覆「以前的比較好」、「現在的很無趣！」、「變成現在這個之後就沒吃過肯德基了」、「喜歡以前的，現在會因為薯條換了該吃別家」、「現在的超難吃，肯德基誤入歧途」、「超懷念！上次吃到新版覺得就是爛爛的馬鈴薯」、「現在的跟麥當勞或mos（摩斯漢堡）一樣根本沒特色」。

不過，也有很多網友比較喜歡肯德基的新薯條，「現在的好吃太多」、「完全不懷念那種又鹹又乾的東西」、「喜歡現在的，不喜歡調味太多的薯條」、「喜歡現在的，以前的太重口味」、「我覺得新的超好吃，之前根本不想吃他們的薯條」。

有網友則認為，摩斯漢堡的薯條最好吃，也有人說，肯德基變成紙包雞跟蛋塔的專賣店。有網友建議，如果想懷念肯德基的舊薯條，可以到IKEA或Mom's Touch吃橘薯。

薯條 肯德基 摩斯漢堡 麥當勞 IKEA

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