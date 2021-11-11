好市多肉桂捲太罪惡 他把糖霜刮起來再生一款「完美甜點」

好市多肉桂捲香氣十足又可口，一推出馬上造成瘋搶。有網友發現，近日好市多又推出了一款新的肉桂捲，上面鋪滿白色乳酪糖霜，吸引螞蟻人購買嘗鮮，嗜糖如命的甜點控們認為「超好吃」，但也有許多人直言，「整片糖霜實在太甜了」。一名網友分享祕密吃法，建議大家把糖霜刮起來，拿來當「蘇打餅乾的夾心」，就可以再生出一款鹹中帶甜的完美甜點。

這次好市多推出的「乳酪糖霜肉桂捲」，6入價格299元，等於一個不到50元。就有一名網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團詢問，「這款商品螞蟻人吃合適嗎？」釣出不少專業甜點控回應。

網友評價分為兩派，一派認為送螞蟻人非常合適，配黑咖啡、茶都很好吃，也有人建議要常溫來吃，如果加熱的話很容易會膩。有人回應「螞蟻人超適合」、「個人覺得不錯」、「其實沒有想像中的那麼甜」、「今天一口氣吃兩個」、「一天一個配茶還可以」。

不過，也有許多網友被甜到怕，「太甜了，下次不敢買了」、「單純螞蟻人還會覺得有點過頭的甜」、「吃這一個，胃食道逆流馬上發作」、「太噁心了，完全買不下去」、「甜到頭暈」、「太甜比喝糖水、比直接吃方糖塊還要甜，一次就怕了」。

針對這款對不少人來說「過甜」的肉桂捲，有專業網友指出，主要是糖霜在甜，麵包本體不會那麼甜，所以如果怕太甜的人，可以把先把糖霜全部刮到保鮮盒內冰起來，肉桂捲吃完再來解決糖霜。這些冰起來的糖霜可別浪費，只要買一包蘇打餅，不論是蔥口味或海苔口味都可以，將冰過的糖霜拿來當蘇打餅的夾心，就可以生出一道鹹中帶甜的完美甜點。