超神「配飯罐頭」重出江湖 饕客超懷念：小時候最愛

罐頭不但是儲備糧食，更是許多人在不想下廚時能方便取得的配菜，對此便有一位網友分享，日前在全聯發現消失已久的「麻婆豆腐」罐頭竟然出現在貨架上，讓不少網友紛紛直呼「小時候開一罐可以吃三碗粥！」

原PO在PTT上以「震撼彈！愛之味麻婆豆腐重出江湖！」為題貼文，激動分享自己突然發現消失已久的罐頭「麻婆豆腐」重出江湖，甚至還為了確認這個想念已久的滋味是否回歸架上，他還特地到官網搜尋。

此文一出，便有許多饕客回憶起小時候的味道，紛紛表示「等一下我去買鞭炮來放」、「很懷念欸，不知道味道有沒有變」、「買很久了，味道差不多」、「我前幾天才想到這個罐頭，太好了要複習一下」、「在市場上消失很多年了，以前是矮圓罐」、「很多人沒吃過正常啦，就一部分念舊老人懷念這樣XD」、「小時候開一罐可以吃三碗粥」。

但也有買過的網友指出，味道上和過去有些許不同，「已經沒有小時候那種軟嫩口感」、「真的是騙回憶的，連我媽都說吃起來跟以前不一樣」、「豆腐口感跟以前不一樣，但還是滿好吃的」、「以前的比較好吃，現在的花椒味道重，比較辣」。