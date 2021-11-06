超商「零食霸主」跌落神壇 網回憶暴動：當年搶得頭破血流

你去超商會買什麼零食？有一名網友分享，有一款巧克力當年超夯，許多人到日本玩都會掃貨，如今它卻「跌落神壇」，更有許多小孩子根本沒聽過這款零食，這款巧克力就是「雷神巧克力」，當年熱門的程度對比現在的乏人問津，引發網友熱議。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文表示，「現在的孩子都不知道當年吃這個有多秋（囂張）....如今在711的角落黯淡寂寞乏人問津！」，照片中的就是當年紅遍全台的「雷神巧克力」。

一看到照片也勾引大批網友回憶，「當初要用搶的還要透過認識的才有餒」、「以前搶瘋了！甚至還有人跟著超商的物流車就是要買到雷神巧克力」、「當年搶得頭破血流，如今…」、「當年是瘋狂被掃貨，一片難求」、「以前跑了20間7-11才買到一片」、「我就是用大雷神巧克力追到我現在的老婆」。

不過也有人表示，「我從來沒吃過，看起來就很甜」、「完全沒興趣」、「我沒買過」、「我至今還沒吃過」、「在流行時沒買過也沒吃過，不流行時更不會想去買來吃」。

雷神巧克力於2014年3月透過超商管道引進台灣，當時因為網紅推薦，加上賣場的強力廣告，讓這款原本在台灣毫無知名度的巧克力瞬間爆紅，當時還有許多民眾在賣場還沒開門就開始排隊的瘋狂現象，甚至出現奔跑搶購的驚人畫面。