快訊

春節返鄉2.6萬旅館仍不足 陳時中擬改居檢或縮短天數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好市多特價品沒貨！他讚熱心店員「跑倉庫拿」 網曝1招更快速

聯合新聞網 / 綜合報導
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。記者林俊良／攝影
美式賣場好市多（Costco）商品種類多元，是許多民眾採買的好去處。記者林俊良／攝影

美式賣場好市多Costco）販售品項多元，並以價格實惠的大份量為特色，深受許多消費者喜愛，不過由於賣場展區大、商品多，有時難以快速找到想要的產品。近日就有網友分享，他在好市多怎麼樣也找不到老婆想吃的餅乾，直到結帳時一位櫃檯助理熱心幫忙，還特地繞至倉庫取貨，他才順利買到，敬業態度讓他特地發文稱讚、直呼感謝。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，日前他一早前往好市多位於南台中的分店，準備購買老婆交代的保健食品和特價餅乾。然而，一進入賣場後，他發現藥品區的保健食品已經售完，隨後重複繞了三圈賣場，也沒找到老婆指定的餅乾。

原PO表示，他詢問一路上經過的工作人員，但每位都回應「架上沒有就是賣光」，便打算直接結帳離開，但在結帳時隨口問了櫃檯人員後，得知當天有其他客人買到同款餅乾，而一旁的櫃檯助理一聽見，更直接帶他去餅乾貨架再找一遍，看見架上確實沒貨，對方再請主管協助查詢，最後還跑到遙遠的倉庫取貨，讓原PO順利買到餅乾返回。

如此敬業的服務態度，讓原PO相當感激，除了當下頻頻道謝之外，他也忍不住PO文大讚。貼文曝光後，網友也紛紛留言「很熱情，值得鼓勵」、「真的需要被表揚」、「這個好人值得你打個電話給該店，請主管實質表揚」；但也有許多人無奈嘆道「大部分店員都不會幫忙找的，可能這不是他們工作範圍」、「我都遇不到這種店員」、「通常就只會說『架上有就有，沒有就沒有』，然後就轉頭不理」。

其中，有民眾就分享「之前我問員工也是說沒有就沒有，後來我都會去找穿藍背心的詢問，他們會幫忙查電腦庫存」。事實上，過去就有網友發文透露，好市多穿紅色背心的員工通常是結帳助理，穿藍背心的則是現場主管，若有購物方面的問題，可至收銀區外尋找藍色背心員工，直接利用電腦查詢，若詢問其餘員工，通常並不了解商品相關的問題。

好市多 Costco

延伸閱讀

家中長輩的拿手菜是什麼？ 網一面倒答「這道菜」：很花時間

4張好食券消費額度全滿 他一查明細驚呼：這家也算！

麥當勞菜單是鷄不是雞！差別在這件事... 網讚：長知識

跑3趟好市多買不到暖暖包 她見「整車暖暖包」嘆：心情很不美麗

相關新聞

好市多特價品沒貨！他讚熱心店員「跑倉庫拿」 網曝1招更快速

美式賣場好市多（Costco）販售品項多元，並以價格實惠的大份量為特色，深受許多消費者喜愛，不過由於賣場展區大、商品多，有時難以快速找到想要的產品。近日就有網友分享，他在好市多怎麼樣也找不到老婆想吃的餅乾，直到結帳時一位櫃檯助理熱心幫忙，還特地繞至倉庫取貨，他才順利買到，敬業態度讓他特地發文稱讚、直呼感謝。

全聯寵壞消費者！內行喊「習慣這消費方式」的致命缺陷

全聯是不少家庭購買居家用品的地方，且結帳的方式也越來越方便。對此，就有一名媽媽表示，因為常常到全聯購物只需要帶手機就好，簡直被寵壞，但卻引出許多受害者留言分享自身經歷。

她搞不清好市多先扣好食券還是五倍券 網友分享經驗

10月29日以前只要綁定數位五倍券，就可獲得的500元好食券，不少餐飲業者宣布可使用好食券消費，但跟五倍券一樣綁數位支付，消費者在結帳時搞不清楚，到底會先扣掉五倍券，還是好食券呢？對此，有一位網友在網路發問「只要結帳時用綁定的信用卡，就會先扣好食券的額度是嗎？」隨後，有人留言解答「確實會先扣好食券額度」。

女衝好市多買頂級牛排 眾人一看價格驚呆：漲幅太大了吧

知名美式賣場好市多（Costco）商品種類應有盡有，高CP值商品深受廣大消費者的喜愛。近日就有一名女網友前往好市多購買牛排時，一看到價格，整個人都驚呆了，貼文引發網友熱烈回應。

好市多「經典甜點」再現江湖 老饕驚喜：終於回來了

美式大賣場好市多（Costco）商品種類多樣又齊全，份量和價格更是實惠，讓許多民眾喜歡前去挖寶，一名網友今（14）日到好市多購物，驚訝地發現一款「新的肉桂捲」上架，讓他相當開心，忍不住拍照PO網分享，照片一出也引起熱議，許多人都直呼吃下去熱量破表。

去好市多都會買什麼？ 眾人點名這兩物：CP值高

美式大賣場好市多（Costco）商品種類繁多，價格又相當實惠，總是吸引大批民眾一到假日前往採購，有一名網友在PTT發文，好奇地想知道大多數的人到好市多都會買什麼東西，貼文一出引起熱議，而當中有兩種商品是許多人心目中的首選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。