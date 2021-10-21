好市多特價品沒貨！他讚熱心店員「跑倉庫拿」 網曝1招更快速

美式賣場好市多（Costco）販售品項多元，並以價格實惠的大份量為特色，深受許多消費者喜愛，不過由於賣場展區大、商品多，有時難以快速找到想要的產品。近日就有網友分享，他在好市多怎麼樣也找不到老婆想吃的餅乾，直到結帳時一位櫃檯助理熱心幫忙，還特地繞至倉庫取貨，他才順利買到，敬業態度讓他特地發文稱讚、直呼感謝。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，日前他一早前往好市多位於南台中的分店，準備購買老婆交代的保健食品和特價餅乾。然而，一進入賣場後，他發現藥品區的保健食品已經售完，隨後重複繞了三圈賣場，也沒找到老婆指定的餅乾。

原PO表示，他詢問一路上經過的工作人員，但每位都回應「架上沒有就是賣光」，便打算直接結帳離開，但在結帳時隨口問了櫃檯人員後，得知當天有其他客人買到同款餅乾，而一旁的櫃檯助理一聽見，更直接帶他去餅乾貨架再找一遍，看見架上確實沒貨，對方再請主管協助查詢，最後還跑到遙遠的倉庫取貨，讓原PO順利買到餅乾返回。

如此敬業的服務態度，讓原PO相當感激，除了當下頻頻道謝之外，他也忍不住PO文大讚。貼文曝光後，網友也紛紛留言「很熱情，值得鼓勵」、「真的需要被表揚」、「這個好人值得你打個電話給該店，請主管實質表揚」；但也有許多人無奈嘆道「大部分店員都不會幫忙找的，可能這不是他們工作範圍」、「我都遇不到這種店員」、「通常就只會說『架上有就有，沒有就沒有』，然後就轉頭不理」。

其中，有民眾就分享「之前我問員工也是說沒有就沒有，後來我都會去找穿藍背心的詢問，他們會幫忙查電腦庫存」。事實上，過去就有網友發文透露，好市多穿紅色背心的員工通常是結帳助理，穿藍背心的則是現場主管，若有購物方面的問題，可至收銀區外尋找藍色背心員工，直接利用電腦查詢，若詢問其餘員工，通常並不了解商品相關的問題。