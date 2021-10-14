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女衝好市多買頂級牛排 眾人一看價格驚呆：漲幅太大了吧

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
好市多示意圖。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

知名美式賣場好市多Costco）商品種類應有盡有，高CP值商品深受廣大消費者的喜愛。但近日一名女網友前往好市多購買牛排時，一看到價格，整個人都驚呆了，貼文引發網友熱烈回應。

該名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己日前到好市多選購牛排，看到盒上標價4萬1477元，讓她忍不住直呼「差點買了人生吃過最貴的牛排」，原PO也提到，發現價格有誤時，當下已請工作人員整批重打標價了。

文章曝光後，掀起大批網友熱議，紛紛留言笑說「4萬多，吃了靈魂會出竅吧」、「貧窮限制了我的想像力」、「這是整頭牛的價格？」、「這漲價幅度也太大了吧」、「多了『頂級』二字，金額馬上倍數成長」。

還有網友分享自身經驗，「沒關係，我買過$19牛肉」、「這還好，我上次在某家超市看到原價25元的白飯，要賣22500，也太扯，前後都打錯，還沒發現」。

一名女網友前往好市多選購牛排，看到盒上標價4萬1477元。圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說
一名女網友前往好市多選購牛排，看到盒上標價4萬1477元。圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 Costco

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