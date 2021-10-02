聽新聞
test
0:00 / 0:00
從沒看過！好市多見「隱藏版食物」 他直呼：運氣好才買得到
美式賣場好市多有著大份量的優惠商品，種類也相當多元，深受民眾喜愛，加上又常常推出新品，大家也特別愛去「挖寶」，近日有一位網友分享了他在好市多發現的「隱藏版食物」，他去了很多次只買到過2次，直呼「要機運夠好才買得到」。
一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文說道，朋友傳了一張照片要他幫忙去好市多買一樣食物，但他則表明這個產品是「隱藏版」，去了這麼多次也只買到過2次，直呼「機運夠好才買得到」。
只見照片內的食物為「豬腳切片佐起司馬鈴薯」，一份售價為219元，裡面包含著大量的去骨豬腳肉，旁邊放著不少的馬鈴薯切塊，上面撒著不同口味的起司，不過原po最後也表示「今天還是沒看到，這什麼運氣，呵呵」。
網友看完也紛紛表示，有買過的人認為「這個超級好吃」、「這組很棒，我看到都會買，豬腳已經切好了，馬鈴薯好好吃」、「我今天有買到，我很幸運」、「剛剛才買回家當一道菜，架上還很多說」、「好吃，CP值高」、「這個真的是可遇不可求，所以每次看到都會忍不住帶回家」。
不過也有很多人沒有吃過，直呼「真的很難遇到」、「從來沒遇到過」、「完全沒看過，不過看起來超好吃」、「真的沒看過」、「我幾乎每天去也沒看過」、「無緣的運氣」」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言