他讚妻「超神一拍」秒開衛生紙 過來人勸小心：善後超麻煩

美式賣場好市多（Costco）的商品以量大、便宜著稱，其中更有不少商品好用到出現搶購潮，旗下自有品牌衛生紙也是多人愛用的好物。不過如何打開衛生紙也是有小訣竅，一名網友就示範以手拍擊衛生紙包兩側的方式，輕鬆打開袋上虛線抽取衛生紙，然而這招卻被內行人警告要「小心使用」？

如何開啟衛生紙包裝是不少人生活中遇到的難題，即使沿著袋上的虛線往兩側施力，還是有可能不小心整袋扯破，一位人妻就示範如何「簡單開包」，讓老公直呼「長見識了」，並將老婆示範「開衛生紙」的影片傳至臉書社團與網友分享。

只見影片中太太兩手夾住一包衛生紙，隨後拍擊左右兩側兩下，袋上虛線就直接「爆開」，可以直接抽取衛生紙，網友們看了也驚呼連連「原來還有這招啊」、「長見識了」、「哇我下次試看看」、「我想到小時候開海苔」、「以前餐廳的濕紙巾我也這樣拍，然後嚇到別人」。

但有過來人警告，事情並不如想像美好，因為這招「翻車率超高」，「我上次也這樣開，結果從側邊開花」、「超常直接全爆，還要善後超麻煩」、「我老公也是…常常打爆它，然後他就被我打爆」、「這就跟洋芋片用拍的開一樣，有機會直接從下面炸開」、「夠飽實的衛生紙比較可以這樣玩，太軟或太稀疏的可能會整包爆」。

有人則分享其他開衛生紙的小秘訣，「雙手大拇指濕抹布沾濕，從中間均勻兩邊撥開」、「用你的雙手拇指，從中線內壓往外推就開了…也不會爆」、「先手動壓縮（真空）中間的線就很好撥開了喔。這樣就不會『嘣』被爸媽打爆」，也有人無奈表示不管怎樣第一張永遠會撕破，「有人可以教開衛生紙第一張不會破或斷掉的嗎」。