買到超市「隱藏版商品」？她大讚好滿意 網驚：從來沒逛到

台灣街上各家超市林立，許多商家的品項更不斷推陳出新，讓民眾購買民生物資更加豐富便利。一名女網友近日就分享，自己至附近超市購物時，竟發現一款「隱藏版商品」，並貼出買回家後的成果，照片曝光後，讓許多網友看了相當驚訝，紛紛直呼「居然有賣」、「從沒遇過」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，自己到住家附近的全聯購物時，發現竟有販賣鮮花，便買了一束6支的粉色桔梗回家。她接著貼出將花束自行修剪插進花瓶後的成果照，並興奮直呼「插起來很大一束，很美很滿意」。

原PO分享從全聯購買的鮮花照。圖擷自 facebook

貼文一出，許多網友都相當訝異，紛紛表示「還沒遇到全聯有賣花的」、「別人家的全聯永遠不會讓人失望」、「哪裡有賣呀」、「能順道買花好方便」、「我家附近的從來沒看過鮮花」、「居然連花都賣了」；隨後，原PO也在留言區補充，自己是第一次購買，覺得花的品質相當不錯，價格也算合理。

事實上，農委會過去曾說明，由於新冠疫情肆虐，導致我國花農外銷受挫，為協助相關產業度過難關，並提供民眾方便的購花管道，農委會與全聯福利中心、家樂福量販店及楓康超市三家大型超市合作，推出花卉展售專區，目前全聯已展點81間門市、家樂福16家，以及楓康超市在新竹和中彰投地區共48家分店，都可買到國產切花。