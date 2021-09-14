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好市多「最雷包裝」易撒滿地 引過來人共鳴喊：都全部丟掉

聯合新聞網 / 綜合報導
連鎖美式賣場「好市多」是不少人購買日常用品的地方。聯合報系資料照片／記者劉明岩攝影
連鎖美式賣場「好市多」是不少人購買日常用品的地方。聯合報系資料照片／記者劉明岩攝影

連鎖美式賣場「好市多」是不少人購買日常用品的地方，日前卻有一名女網友透露，自己某天在賣場不慎打翻雞肉沙拉，整盒灑在地板上，而一旁的員工見狀，竟貼心幫她清掃完，再給了她新的沙拉盒，讓他不禁感動表示「感激涕零！溫馨感人！」沒想到，此貼文卻意外引起許多網友公認，這沙拉盒的的包裝設計太雷，造成不少麻煩。

原PO在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文表示，自己昨晚去逛好市多南屯店，在冷藏區拿了2盒凱薩雞肉沙拉，沒想到才剛拿在手上，自己就不小心手滑，讓整個沙拉自由落體（噴）到一個店員面前，撒的滿地都是。

事發當下，一旁的店員見狀，便馬上幫忙原PO清掃沙拉，收拾完殘局後，店員還貼心的詢問「妳都沒吃嘛？」接著趕緊遞上新的沙拉，讓原PO相當感動。

此文一出，便引起許多網友稱讚好市多員工的服務態度，「好的服務，真的會讓人感動很久」、「會不會是員工買單」、「以前有貼膠帶，現在要記得自己去貼膠帶」、「其實好市多員工大多都是不錯的，態度也都很好，只是不知怎麼了，近期的品管似乎有點漏洞」。

然而，沒想到這篇貼文卻意外引出許多有相同經驗的網友表示「這種包裝真的風險頗高，我也撒過大理石麵包，全部丟掉⋯差點淚灑」、「我昨天的也摔了、但在家門口自摔、自己掃沒人賠給我」、「我上次也是酸白菜鍋灑一地，附的丸子滾超遠的」、「這個碗的設計不好拿很滑」、「我也有一次結完帳，沒拿好打翻，也是補一盒給我，覺得很不好意思」、「我是…買了二盒回到家後灑滿了整個機車的車箱」。

一名女網友透露，自己在賣場不慎打翻雞肉沙拉，整碗灑在地板上，而一旁的員工見狀，貼心幫她清掃完，再給了她新的沙拉盒。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
一名女網友透露，自己在賣場不慎打翻雞肉沙拉，整碗灑在地板上，而一旁的員工見狀，貼心幫她清掃完，再給了她新的沙拉盒。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 Costco

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