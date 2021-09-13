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誰才是台灣泡麵霸主？ 他推「這款」掀PTT鄉民論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
很多人愛吃泡麵，既方便又美味。示意圖。報系資料照片
很多人愛吃泡麵，既方便又美味。示意圖。報系資料照片

料理迅速、口味多元的泡麵，是不少人家中必備的生活物資，而先前居家防疫期間，許多人搶購各類商品囤貨，也讓各款泡麵的熱門程度意外成為焦點。近日就有一名網友好奇詢問「台灣泡麵霸主」究竟是哪一款？引起熱烈討論。

原PO在網路論壇PTT發文表示，台灣的泡麵種類琳瑯滿目，前陣子許多人討論最不推薦的品項時，發現大家對於不喜愛的泡麵頗有共識，但問起最推薦的泡麵是哪一樣，似乎就沒有統一的答案。

原PO接著說，若要在眾多選項中挑出「台灣泡麵霸主」，他個人推薦由台酒出品的花雕雞麵，認為除了售價合理之外，以泡麵來說的用料也相當豐富，如果能自己額外加工配上蔬菜、雞蛋，更是美味加倍。

文章底下引發討論，不少網友表示認同，直呼「花雕雞是真的不錯，CP值高」、「份量很夠」、「花雕雞麵是不能少的台灣泡麵之一」、「絕對是，尤其是冬天吃」、「台灣朋友拿一碗送我吃的時候感動到不行」、「是花雕無誤」；不過也有人點出「麵體也差，只有湯好喝而已」、「好吃，但肉片實在太悲劇」、「肉吃起來跟木柴差不多」、「價格都可以吃現煮的了，還吃泡麵幹嘛」。

此外，許多人則分享自己最推薦的款項，紛紛留言「絕對是一度讚」、「維力炸醬麵啊」、「滿漢大餐才好吃」、「統一蔥燒牛肉麵才是泡麵界第一」、「來一客鮮蝦麵笑而不語」、「你把味味A排骨雞麵放在哪」、「蕃茄牛肉麵才是」、「漢寶蚵仔味細麵才是，不服來戰」、「寧願吃統一肉燥麵」。

泡麵 PTT

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