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「中鋼」賣隱藏版水餃？ 網友直呼：超好吃！想買也買不到

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在臉書社團問大家有沒有吃過冷門的中鋼水餃，沒想到網友大讚「超好吃，想買還買不到」。圖擷自爆廢公社公開版
網友在臉書社團問大家有沒有吃過冷門的中鋼水餃，沒想到網友大讚「超好吃，想買還買不到」。圖擷自爆廢公社公開版

一名網友在爆廢公社公開版PO文表示，她收到朋友寄來的水餃，廠牌標示「中鋼公司 明邦餐廳製」，讓她好奇問大家「有幾個人吃過這種冷門水餃？」沒想到馬上有資深網友表示「不冷門，超多人在訂的」還透露「要員工才買的到」、「想買也買不到！」、「很好吃，又大顆」。

一名網友分享朋友送她的水餃，只見在蝦仁水餃、豬肉水餃的外包裝標示著「中鋼公司 明邦餐廳製」。她疑惑「中鋼也開始賣水餃了嗎？」並向大家提問，「有幾個人吃過這種冷門的水餃？」有人也跟她抱持相同的疑問。資深網友指出，這種商品是不外流的，只有公司內部才有，是傳說中的「隱藏版水餃」，想買也買不到，而且中鋼員工還很多人訂購。

有網友PO出中鋼販售的各式商品，除了水餃以外，連德國豬腳、泰北月亮蝦餅都有賣！圖擷自爆廢公社公開版
有網友PO出中鋼販售的各式商品，除了水餃以外，連德國豬腳、泰北月亮蝦餅都有賣！圖擷自爆廢公社公開版

有人PO出中鋼公司明邦餐廳的菜單，內容顯示蝦仁水餃一包275元，豬肉水餃一包200元。還不只有賣水餃，還有販售一份380元的德國豬腳、一份360元的香酥鴨、130元一瓶的愛文芒果手作果醬、一份180元的芒果棉花糖披薩、一盒100元的芒果手作蛋塔、一組168元的泰北月亮蝦餅，以及一組188元的緬甸椒麻雞，可說是聚集了各式美食料理，完全看不出是中鋼出品。

還有不少吃過的網友回應「拿來我幫你處理」、「我幫你吃」、「你朋友對你真好！」、「傻傻的～是好貨耶！」、「這我家冷凍庫一堆欸」、「知道你拿到寶物了嗎」。

網友在臉書社團問大家有沒有吃過冷門的中鋼水餃，沒想到網友大讚「超好吃，想買還買不到」。圖擷自爆廢公社公開版
網友在臉書社團問大家有沒有吃過冷門的中鋼水餃，沒想到網友大讚「超好吃，想買還買不到」。圖擷自爆廢公社公開版

爆廢公社 中鋼

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