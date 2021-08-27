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天氣熱頻冒汗 她推口罩裡貼這一物「吸汗又舒適」獲好評

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間外出都規定一定要戴上口罩。美聯社
疫情期間外出都規定一定要戴上口罩。美聯社

疫情雖然趨緩，但是外出仍然規定要戴好口罩，不過炎炎夏日裡汗水直流，戴口罩又悶又熱卻又不能不戴，就有一名女網友想到一個好方法，試用過後讓她開心的說「舒適感大爆發」，貼文一出讓許多人大讚真的是「生活智慧王」。

這名女網友在臉書「爆廢公社」表示自己是在高溫環境下工作，但因為在防疫期間，即使流再多汗也不會隨意拿下口罩，但戴著口罩頻冒汗該怎麼辦？她試過用面紙墊著下巴，不過一旦面紙吸飽汗水後就會開始掉屑，而且還會滑動，讓她忍不住會不斷地去調整口罩。

經過兩個月的測試，她發現在口罩裡放著一片護墊，竟然舒適感大爆發，「搭配面罩時會有幸福感」。原PO還分享這個方法的優缺點，她說優點是下巴不會泡汗水、長疹子，皮膚也比較好一點，輕鬆又自在；但缺點是口罩會更密合臉部，雖然不至於呼吸困難，但還是需要適應一下。

原PO還教大家如何挑選合適的護墊來使用，她建議用棉柔表層且長度不超過17公分，因為如果太長，口罩會長出翅膀。如果會暈車的人，最好不要選有花香的，畢竟離鼻子很近，味道會非常明顯，她說自己都選無味的，因為薄荷、茶樹味太醒腦用不慣。

另外如果量（汗水）多，建議多帶幾片，替換口罩時可以使用，「安全帽額頭處、腋下，都能反黏一片，吸水效果極佳」。她還搞笑地說工地大哥不適用，「因為我老公說在工地的汗，用（夜用加長型）都止不住」。

方法一曝光，許多人都大讚非常實用，「生活智慧王耶，改天廠商就會依妳的構想出這種口罩，滿實用的」、「生活智慧王！衛生棉真的很好用」、「衛生棉的其他用處真的很多」、「真棒，謝謝您的分享，我學起來」、「我也超會流汗的，而且一流汗口罩就全濕沒辦法呼吸，還會長很多痘痘、汗疹，這真是一個好辦法」、「感覺可以貼個涼感型的試試」。

還有不少人也會將護墊放鞋底吸汗「我侄女還把它用在鞋底吸腳汗」、「以前當兵是舖鞋墊上，除濕腳又不臭」、「登山客也是會帶衛生棉，吸血吸汗吸水都好用，乾淨又好用，不要以為只能用私密處啦」、「我是會墊在鞋子裡，因為我超會流腳汗的，這樣鞋墊不會長細菌，腳就不會臭」。

原PO透露將護墊放在口罩裡，可以吸汗水，皮膚比較不容易長疹子。 圖／爆廢公社
原PO透露將護墊放在口罩裡，可以吸汗水，皮膚比較不容易長疹子。 圖／爆廢公社

口罩

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