跌落神壇...好市多神物變薄了？ 網驚嘆：原來不是我錯覺

科克蘭衛生紙一直是好市多熱賣品項，很多人去逛賣場總要來上一串衛生紙，但最近有網友覺得衛生紙好像出現微妙的變化，她在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說發文，「我想請問大家有沒有覺得～科克蘭衛生紙好像變薄了耶...是我太敏感嗎？」

原po表示，她覺得最近科克蘭衛生紙好像變薄了，最近使用起來，很容易破，沾到水更是會產生一些屑屑。她說以前好像不會這樣啊？以前就是覺得它很厚又很柔，才捨棄一直以來使用的台灣老牌。這篇衛生紙貼文一出，逾5千網友按讚。

不少人呼應，「覺得變薄+1」、「所以不是我的錯覺，原來大家也覺得變薄了」、「已經變薄+變短一段時間了喔」、「從衛生紙之亂後，感覺紙張就變小變薄了」、「變薄、容易破、起屑，早就棄用這款了」、「真的變薄了，提的重量就不ㄧ樣了」、「買過一次發現屑屑很多，家人不愛，後來都改買狗狗牌了」。

有人大嘆加價又減量，「變貴又變薄，本來299，變薄後，價錢變319」、「不只是衛生紙有這個狀況，廚房紙巾不但張數變少，也感覺稍微變薄了」。也有人幽默嘲諷，「所有紙張都變薄了啊，錢就是！」、「這世代什麼都薄了，就一個東西越來越厚，政客的臉皮」。

愛用者力挺，「屑屑變很多，但還是比其他牌子好用」、「還是覺得比其他的好用！市售的一般兩層太薄，每次都要抽兩張才夠又易破、三層的是假三層，一樣超薄、四層的太厚很浪費」。有人覺得好溶解就好，「我有免治馬桶！無需多厚，最便宜的好溶解的就可以了」、「這樣才不會阻塞馬桶，能更放心丟到馬桶裡沖掉」。