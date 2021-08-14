去超商最常做的事？內行揭「非購物」服務：台灣NO.1
台灣便利商店林立，其服務項目不但十分多元，販售的商品更是應有盡有。對此，便有一名網友在好奇提問「大家去便利商店最常做的事情？」引起許多網友討論。
原PO在PTT的女孩版以「大家去便利商店最常做的事情」為題分享，自己真的太愛台灣的便利商店了，因為以前去新加坡玩，那裡的雜貨店開得沒有像台灣這麼密集，想買一瓶水是還得要走很遠的路程，才發現台灣的便利商店世界頂尖，是真的非常方便。
他也補充道，台灣的便利商店除了普及度高外，功能還非常齊全，自己也常去便利商店拿網購商品，不然就是去寄件或繳費，就連便利商店的咖啡也是他的真愛，更表示「現在不再是單單賣東西的地方了，甚至還有設置書架給你看書的便利店」，便好奇的詢問網友們「大家最常去便利商店做什麼事情呢？」
此文一出，不少網友便紛紛深有同感的認為「寄貨跟取件」是最常使用的服務，「取貨」、「買飲料、取貨、吹冷氣」、「每個禮拜都去寄貨，疫情不想跑多地，都在超商買吃的」、「拿咖啡＋取貨」、「領包裹啊」。另外，也有其他網友回應「提錢」、「吹冷氣，看看有沒有新商品」、「買咖啡」。
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