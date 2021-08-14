快訊

美麗墾丁白砂變這副慘狀 業者嘆「最黑暗的夏天」

午後雷陣雨開炸！西南風加對流發展旺 10縣市大雨特報

去超商最常做的事？內行揭「非購物」服務：台灣NO.1

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣便利商店林立，其服務項目不但十分多元，販售的商品更是應有盡有。 報系資料照／記者劉星君攝影
台灣便利商店林立，其服務項目不但十分多元，販售的商品更是應有盡有。 報系資料照／記者劉星君攝影

台灣便利商店林立，其服務項目不但十分多元，販售的商品更是應有盡有。對此，便有一名網友在好奇提問「大家去便利商店最常做的事情？」引起許多網友討論。

原PO在PTT的女孩版以「大家去便利商店最常做的事情」為題分享，自己真的太愛台灣的便利商店了，因為以前去新加坡玩，那裡的雜貨店開得沒有像台灣這麼密集，想買一瓶水是還得要走很遠的路程，才發現台灣的便利商店世界頂尖，是真的非常方便。

他也補充道，台灣的便利商店除了普及度高外，功能還非常齊全，自己也常去便利商店拿網購商品，不然就是去寄件或繳費，就連便利商店的咖啡也是他的真愛，更表示「現在不再是單單賣東西的地方了，甚至還有設置書架給你看書的便利店」，便好奇的詢問網友們「大家最常去便利商店做什麼事情呢？」

此文一出，不少網友便紛紛深有同感的認為「寄貨跟取件」是最常使用的服務，「取貨」、「買飲料、取貨、吹冷氣」、「每個禮拜都去寄貨，疫情不想跑多地，都在超商買吃的」、「拿咖啡＋取貨」、「領包裹啊」。另外，也有其他網友回應「提錢」、「吹冷氣，看看有沒有新商品」、「買咖啡」。

便利商店 網購 PTT

延伸閱讀

「奇怪的視線盯著」 貓與玻璃櫥窗的組合 網友：對不起打擾了

把催繳電話當詐騙 她一聽少「14字經典台詞」：係金A

收到直銷訊息推銷 一句話惹怒備孕媽媽：沒禮貌

陳時中花10分鐘解釋3+11非破口 網友傻眼：時空背景不同之術

相關新聞

去超商最常做的事？內行揭「非購物」服務：台灣NO.1

台灣便利商店林立，其服務項目不但十分多元，販售的商品更是應有盡有。對此，便有一名網友在好奇提問「大家去便利商店最常做的事情？」引起許多網友討論。

「終於用到了」！她衝好市多超快樂 一講理由網友秒懂：超讚

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有一名女網友發文，表示她最近到好市多補貨都很開心，並吐出「真實理由」，貼文一出，眾人全懂「真的很讚」。

榴槤味道眾人避 老饕曝一招提升口感：吃過就愛上

台灣是知名的水果王國，種類多又香甜，讓許多外國人來到台灣一嚐便愛上，當然貿易商、水果商也會進口國外的水果來讓饕客嚐鮮，榴槤就是其中一種，只不過榴槤的味道讓許多人只敢遠觀。一名網友在PTT透露自己好不容易克服心理障礙，終於吃到榴槤，才發現味道非常美味，他也好奇有多少人會喜歡，「大家喜歡吃榴槤嗎？」

好市多肉桂捲將引發搶購潮？ 網友盛讚優勢「打趴其他店家」

美式賣場好市多常常推出各式糕點，滿足甜點控的味蕾，舉凡草莓千層、大福還是奶酪，都曾引發搶購潮。近日一位網友在Dcard分享「好市多美食新品」，稱讚好市多的肉桂捲是她心中的第一名，無論美味度、cp值都打趴市面上其他肉桂捲。

超商買「花生仙草」誤加1物 他一喝驚喜：比原本的好喝超多

便利商店除販售寶特瓶、鋁箔包等品項，還有販售現做飲品，如黑咖啡、拿鐵等，是上班族最愛的飲料之一。有網友日前去超商購買「花生仙草」，結果新來的店員搞錯，誤加牛奶，想不到成品比原本好喝許多，讓他大讚「應該要賣這款加牛奶的才對」。

到好市多買司康回家放冷凍庫 他分享小撇步：更鬆軟好吃

美式大賣場好市多（Costco）的商品豐富，是許多人挖寶的好去處，臉書也常常有消費者分享購買的經驗，有一名網友日前買了一盒司康，回家後發現冷凍再加熱反而更好吃，而且他還透露簡單的小撇步，可以讓司康變得更鬆軟，貼文也讓鄉民們好奇地想試試看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。