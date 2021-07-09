她從賣場成功用一組合「神還原日本拉麵」 網：好懷念這味

因應本土疫情爆發，全國三級警戒已經持續近兩個月，許多人都相當想念到餐廳享用美食的樂趣。而近日一名網友就分享，自己在連鎖超市購買不同牌子的泡麵與醬料包，嘗試將兩者搭配烹煮後，意外發現吃起來和餐廳賣的日本拉麵相當類似，讓她興奮直呼「一定要試試看」。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文表示，日前她從超市購入一包日本製泡麵，以及一款花椒醬料包，雖然兩者來自不同品牌，但一同下鍋後，不論是口感或味道都「神還原日本拉麵」。

意外發現這項組合後，她興奮PO網分享，並不斷大讚「兩組神搭，一定要試試看，超好吃」；隨後網友們紛紛湧入留言「看起來好美味，改天來試試」、「我也要去買，謝謝分享」、「決定明天就去找」、「這麵看起來太讚」、「看完搞得自己心癢癢，減醣完全失敗」等，掀起熱烈迴響。

其中，不少人都提到「我上次還加糖心蛋和蔥，真心懷念能去吃拉麵店的日子」、「真的很像拉麵店現煮出來的」、「真的就像在吃日本拉麵，好懷念啊」；此外，該網友也在留言區補充，建議麵體不要煮太久，稍有硬度會更像拉麵的口感，至於不會用到的油包，則可以留著炒菜時使用。