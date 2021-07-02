快訊

環南確診疫調拚下午5時完成 市場停業3天

【7/2確診地圖】本土新增57例、死亡15例 環南確診案尚未列入

聽新聞
test
0:00 / 0:00

顧客點「這根」塞不進箱子 外送員硬載怕停紅燈被偷走

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情期間外送需求大增。 圖／聯合報系資料照片
疫情期間外送需求大增。 圖／聯合報系資料照片

越來越多人仰賴外送服務來解決三餐，外送平台為了拓展客源，除了食物以外，還和量販業者合作，生鮮雜貨、民生物品通通都可以送。一名外送員在臉書PO出一張照片，只見客人點的物品太長，還超出外送箱，讓這名外送員哭笑不得。

從原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出的照片看到，他的機車後座外送箱裡放著客人點的東西，好幾根長條狀、黃褐色的物品，長度太長無法全部塞進箱子裡，部分露出箱子外，相當引人矚目。

原PO說這是客人在大賣場點的牛蒡，但因為太長只好露在外面，騎車在路上就顯得有點尷尬，還怕停紅燈被偷走，讓他忍不住抱怨「都插成這樣了，下次要不要乾脆買甘蔗」。

貼文讓網友們看了笑翻，「之前也看過有人插這樣載，停紅燈真的很尷尬，路人都在看」、「會不會以後殯葬業的東西也要載了？」、「你要綁紅線讓後車注意，不然等等就插上去了…哈哈」、「甘蔗的頭端還要吊一條豬五花肉」；還有外送員無奈地說「不要懷疑，如果家樂福有賣整支甘蔗的話，派單還是會要我們送到的」。

原PO抱怨客人點的物品太長，部分還露出箱子外。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」
原PO抱怨客人點的物品太長，部分還露出箱子外。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」

外送員

延伸閱讀

李千那停工「親自開賓士」當外送員！從早送到晚累曝近況

外送員被指示餐點送上樓！見大門「1公告」無言 網轟：很糟糕

生鮮外送到府！他接單一看「商品內容」秒棄單：別折磨外送員

訂14杯飲料被檢舉群聚 他不滿無辜遭警上門關切：不想上樓就說

相關新聞

顧客點「這根」塞不進箱子 外送員硬載怕停紅燈被偷走

越來越多人仰賴外送服務來解決三餐，外送平台為了拓展客源，除了食物以外，還和量販業者合作，生鮮雜貨、民生物品通通都可以送。一名外送員在臉書PO出一張照片，只見客人點的物品太長，還超出外送箱，讓這名外送員哭笑不得。

一大罐堅果該如何保存？ 內行人曝1招：放再久也不會有油味

每日攝取適量堅果不僅對身體有好處，還能預防肥胖，是生活中不可或缺的養生食品，不過買回來的堅果不是袋裝就是罐裝，若沒有正確保存，很可能會因此受潮。日前就有一名網友在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》中PO文表示，他最近剛好買了一罐堅果，於是就好奇詢問廣大網友「應該怎麼保存？」

她手繪抽象圖急尋20年前洗面乳 網友笑翻：是要通靈嗎？

隨著時代演進，許多商品不斷更新汰舊，有時候會不經意回想起以前曾用過的某種品牌，要尋找時卻早已忘記名稱款式，一名女網友在臉書求助，她想找一款20年前的洗面乳，但一直想不起是哪個牌子，只好手繪圖樣請求鄉民們幫忙尋找，沒想到手繪圖太抽象引起網友們熱議。

神之手！她把吐司變世界名畫 1.5萬人狂讚：收下我的膝蓋

三級警戒再延長，許多人待在家中簡直悶壞了，紛紛開始「開發新技能」，一名女網友就分享超強廚藝，把吐司當成畫布，繪出梵谷的世界名畫，貼文吸引1.5萬名網友按讚，紛紛讚譽「這實在是神之手啊！」

鮮奶新品牌越出越多！ 網統整點名「這些」都好喝

現在大賣場的牛奶種類越來越多，讓消費者想買牛奶時不知道怎麼選擇。對此便有一名網友就分享，以前架上的鮮奶都是那幾個大廠牌，但如今多了好多不同的選擇，便想藉此詢問網友「有的很便宜，有的沒標價錢，有人喝過嗎？」

疫情下逛好市多 女「一舉動」引網大讚：我也會這樣！

連鎖賣場好市多（Costco）是許多人購買日常用品的管道之一，但在近期國內疫情險峻，政府也不斷呼籲民眾避免外出活動，僅在需要補充日常用品及物資時再出門購買就好。對此，便有一名女網友分享，自己在疫情期間到好市多補貨，在結帳時都會「多一個舉動」，但總是害怕旁人的眼光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。