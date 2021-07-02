顧客點「這根」塞不進箱子 外送員硬載怕停紅燈被偷走

越來越多人仰賴外送服務來解決三餐，外送平台為了拓展客源，除了食物以外，還和量販業者合作，生鮮雜貨、民生物品通通都可以送。一名外送員在臉書PO出一張照片，只見客人點的物品太長，還超出外送箱，讓這名外送員哭笑不得。

從原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出的照片看到，他的機車後座外送箱裡放著客人點的東西，好幾根長條狀、黃褐色的物品，長度太長無法全部塞進箱子裡，部分露出箱子外，相當引人矚目。

原PO說這是客人在大賣場點的牛蒡，但因為太長只好露在外面，騎車在路上就顯得有點尷尬，還怕停紅燈被偷走，讓他忍不住抱怨「都插成這樣了，下次要不要乾脆買甘蔗」。

貼文讓網友們看了笑翻，「之前也看過有人插這樣載，停紅燈真的很尷尬，路人都在看」、「會不會以後殯葬業的東西也要載了？」、「你要綁紅線讓後車注意，不然等等就插上去了…哈哈」、「甘蔗的頭端還要吊一條豬五花肉」；還有外送員無奈地說「不要懷疑，如果家樂福有賣整支甘蔗的話，派單還是會要我們送到的」。