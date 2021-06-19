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疫情下逛好市多 女「一舉動」引網大讚：我也會這樣！

聯合新聞網 / 綜合報導
記者蘇健忠／攝影 連鎖賣場好市多（Costco）是許多人購買日常用品的管道之一。
記者蘇健忠／攝影 連鎖賣場好市多（Costco）是許多人購買日常用品的管道之一。

連鎖賣場好市多Costco）是許多人購買日常用品的管道之一，但在近期國內疫情險峻，政府也不斷呼籲民眾避免外出活動，僅在需要補充日常用品及物資時再出門購買就好。對此，便有一名女網友分享，自己在疫情期間到好市多補貨，在結帳時都會「多一個舉動」，但總是害怕旁人的眼光。

原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文說明，自己當時下午3點左右快閃到好市多北台中店，主要是要想買疫情期間的民生物資，但因為賣場內人流不少，甚至有時候會忘了保持安全距離，跟她預期的「快閃」完全不一樣。

而原PO結帳後，便將推車推進好市多停車場，站在一旁將購買的物品全部用酒精噴過後擦拭消毒，卻發現守著樓層入門的工作人員從頭看到尾，一直看著她擦，這時原PO也不禁自嘲「應該覺得這位阿姨很有事！」但最後他也在文末貼心呼籲「防疫人人有責，擦拭物品的阿姨是本人」，希望大家在逛賣場時保持安全距離。

此文一出，不少網友也紛紛貼出自身逛大賣場的行為和原PO一樣，「很好喔！做好消毒，我也是每樣物品都擦拭完才搬上車的」、「妳不孤單，我們也是帶著酒精，要上車前全身噴過一遍，買的東西也全噴過一遍才敢上車」、「放入購物前我都會先噴酒精，回家後再用酒精溼紙巾全部擦過一遍」。

但也有留言表示，在三級警戒時無論如何都會盡量避免到人流大的地方，「三級後我自己不管去哪菜市場、超市、大賣場，只要看到人多我直接離開，寧願白跑一趟也不要進去人擠人增加風險，家裡有兩老，寧可小心一點」、「現在疫情期間還是不太敢去，怕怕的」、「去Costco好多人都還是慢慢地逛街耶，覺得很昏倒」。

好市多 疫情 Costco

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