好市多雞肉竟藏「5尖銳碎骨」！她急PO網提醒 廠商回應引讚

美式賣場「好市多」以販售的商品多元、大量為特色，受到不少民眾喜愛。不過，有網友分享，自己在處理從好市多購買的雞里肌肉時，手部感受到被異物戳刺，沒想到仔細檢查後，竟發現肉中藏有五塊尖銳的「碎骨頭」，讓她急忙提醒其他消費者多加注意。

該網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，由於兒子提出想吃炸雞塊，她便拿出從好市多買來的里肌肉準備料理。但在將里肌肉剪成塊狀時，手上被硬物刺了一下，仔細一看發現竟是兩頭尖尖的碎骨頭。

她隨後趕緊檢查整塊里肌肉，最後總共一一挑出了大小不同的五片碎骨，每片都相當尖銳，連最小的一片都像一根「很大的刺」，讓她忍不住直呼，還好有事先發現，否則裹粉油炸後，根本看不出來，加上兒子總習慣大口地進食，恐怕會釀成意外。

該網友貼出碎骨頭的照片，可以看見相當銳利，並將近和50元硬幣一樣大。圖擷自 facebook

該網友猜測，應是工廠機器沒辦法將碎骨頭去除乾淨，提醒有購買同一商品的消費者留意；事後該網友也再發文補充，消息曝光後，廠商隨即向她聯絡，並給予回應及關心，她也表示，廠商的處理態度良好，因此自己不會要求退貨或從此拒買該公司的產品。

貼文曝光後，網友紛紛表示「謝謝你的提醒，我也都以為是去骨的」、「太可怕了，還好在下肚前有挑出來」、「孩子沒吃進去真是太好了」、「還好你心細有發現」等；不少人則直呼「難得看到正能量負責任的文章，以後購買這家產品的意願提升了」、「很棒的處理」、「負責的廠商和有風度的顧客，讚」。