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好市多把妹神物！國小生為「戀愛計畫」求媽買四大包 網笑：暖男養成術

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文爆料友人還在就讀國小的兒子竟然已經在鑽研「戀愛學」，要求媽媽幫他買米果，好讓他帶去學校送給女同學當作小點心。圖片來源／ingimage
一名網友發文爆料友人還在就讀國小的兒子竟然已經在鑽研「戀愛學」，要求媽媽幫他買米果，好讓他帶去學校送給女同學當作小點心。圖片來源／ingimage

美式大賣場好市多因其物美價廉、商品CP值高，深受國人喜愛，許多家庭每到假日都習慣去賣場補貨，若擠不出時間也會找友人代買。近日一名女網友發文爆料朋友大手筆買了四大袋米果，只因為就讀國小的兒子的「戀愛學計畫」，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她的友人託她去好市多買了四大袋米果，她不懂有人為何需要買這麼多，詢問之下得知原來是朋友的兒子指定要買，「她家的小伙子千交代、萬叮嚀，一定要多買一點」。友人無奈表示「現在國小二年級小朋友就搞戀愛學，每天都在送小點心。」

原PO不解繼續追問「也不用買這麼多吧！」，沒想到友人說出驚人事實，「因為他不只送給一個女同學呀⋯說女生是拿來疼的！還一副很驕傲的樣子⋯」。原PO笑說沒想到好市多米果成了把妹神器，也希望朋友的兒子「未來變成暖男，不要走歪。」

對話

我問：「也不用買這麼多吧！」

她說：「因為他不只送給一個女同學呀...」

....(哇嗚!..我這是聽到了什麼關鍵字).....

我說：「呵...你兒子很會捏！」

她說：「我兒子說媽媽說女生是拿來疼的！還一副很驕傲的樣子..」

朋友的兒子要求媽媽幫他買四大包米果，因為他需要送給「不只一個」女同學。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說
朋友的兒子要求媽媽幫他買四大包米果，因為他需要送給「不只一個」女同學。圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文引起大量回覆，網友紛紛笑說現在的小孩也太可愛，「媽媽只教要對女生好，沒有教要只對一個女生好」、「亂槍打鳥，總會有人欣賞到」、「暖一個是暖，暖每一個是中央空調」、「還好啦，我女兒是拿我幫他買的魔芋爽去學校賣⋯⋯」、「鄰居小學生的媽媽每天幫準備二份早餐，一份是兒子的同班女朋友」、「養別人的老婆？！」、「暖男養成術」、「一個叫暖男，兩個以上⋯渣男吧」、「花媽媽的錢去養了一堆妹，很會」。

好市多 Costco

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