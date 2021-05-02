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好香！炒高麗菜加這1物 婆媽驚：味道超越外面鐵板燒

聯合新聞網 / 綜合報導
近日有女網友發文指出，炒高麗菜時加入1款調味料，味道甚至超越外面鐵板燒。 示意圖／ingimage
近日有女網友發文指出，炒高麗菜時加入1款調味料，味道甚至超越外面鐵板燒。 示意圖／ingimage

全聯賣場販售許多好物，不少人都愛逛，而其中一款調味料多次在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》引起討論，一名吳姓女網友日前發文再次提起這款調味料，指出炒高麗菜時加入它，味道甚至超越外面鐵板燒。

原PO發文指出，看大家推薦全聯的「香蒜黑胡椒」，於是自己也買了一罐試試看，後來跟高麗菜一起拌炒，結果發現很搭，「味道超越鐵板燒店的炒高麗菜，喜歡吃高麗菜的朋友不要放過，小孩吃也不會覺得辣」。

對此，大部分的網友都表示：「灑肉片也好吃」、「我也愛這罐，覺得百搭」、「我都拿來醃雞胸肉，均勻抹在肉上再冷藏一天，拿出來煎很入味」、「煎鮭魚也超好吃的」、「清蒸蛤蜊起鍋後，撒些上去就很香」、「我也會這樣炒，不用加鹽就夠味了」。

不過也有少數網友說：「這個很不錯，但是開封後不宜放太久，會整個黃掉、壞掉，當初我把它當作調味用，以為類似香料那樣久放，結果就壞了」、「常常用到一半就結塊」。對此其他網友也提醒：「它上面有寫說開了要放冰箱喔！乖，下次就會記得了」。

原PO極力推薦這款調味料。 圖擷自《我愛全聯-好物老實説》
原PO極力推薦這款調味料。 圖擷自《我愛全聯-好物老實説》

高麗菜

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