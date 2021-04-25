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血流成河！他買好市多西瓜竟「自爆」 內行一看曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友從好市多買了一顆大西瓜，沒想到西瓜卻突然自爆。圖／翻攝自PTT
男網友從好市多買了一顆大西瓜，沒想到西瓜卻突然自爆。圖／翻攝自PTT

隨著天氣逐漸炎熱，不少民眾會吃西瓜消暑。然而，就有一名男網友PO文表示，從美式賣場好市多Costco）買了一顆大西瓜，沒想到西瓜卻突然「自爆」，還「血流成河」，引發網友熱議。

原PO在PTT發文表示，日前去好市多買了一顆西瓜，放在家中地上，「剛剛在客廳坐著的時候，聽到『啪』一聲」，轉頭一看，西瓜竟然自爆。從照片中可見，西瓜整顆爆開，地板滿是紅色汁液，讓原PO驚呼「我是買到西瓜還是阿拉花瓜啊，會自爆欸」。

網友看到照片後，紛紛留言笑說「真的血流成河了」、「笑死，沒得吃就算了，還要整理」、「寧願自己爆掉也不讓你吃」、「案發現場，快拉封鎖線」、「西瓜太郎要出來透氣了啦」。

另外，也有內行網友解釋，「裡面壞了，腐敗氣體衝破外殼就會這樣」、「你買到壞掉的，放久就發酵，然後膨脹爆炸」、「就裡面壞掉產生氣體，然後熱脹後就爆了」。

好市多 Costco PTT

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