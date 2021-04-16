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家樂福這款麵包讓她驚豔「CP值高」 眾人大讚：每逛必買

聯合新聞網 / 綜合報導
麵包示意圖。 圖／ingimage
麵包示意圖。 圖／ingimage

大賣場的商品種類豐富且價格便宜，是民眾購物採買的最佳選擇，為了拓展客源，不少大賣場也會製作麵包糕點，價格和市面上的麵包店比起來親民許多。一名女網友日前逛家樂福買了一款麵包回家享用，沒想到份量、價格和口味都讓她相當驚艷，大讚CP值很高。

這名女網友在《Dcard》貼出照片，她說日前逛家樂福時突然很想吃麵包，挑選時發現這款「韓國麵包」，一個15元、六個特價65元。一開始原PO不抱任何期待，沒想到吃下去後讓她直呼味道很簡單卻很好吃。

她形容這款麵包有芝麻香氣，口感有點QQ的，而且對她來說一顆的份量算很大，「不知道合不合大家胃口，我是覺得這麼便宜味道口感還這麼不錯，好讚」。

原PO的推薦也獲得網友們一致認同，「無疑是各大賣場最好吃的麵包」、「出超級多年了，一直都還蠻愛的」、「烤過更好吃，每次買一袋一天就吃光了」、「有記憶以來就有這個了，超級無敵好吃」、「我都會晚上7點後去買，折扣完6入差不多60元」、「我也覺得很好吃…哈哈哈，但是有點乾就是了」、「之前常去大潤發都會買，原來家樂福也有賣，超好吃的」。

原PO在家樂福吃到讓她驚豔的韓國麵包。 圖／翻攝自《Dcard》
原PO在家樂福吃到讓她驚豔的韓國麵包。 圖／翻攝自《Dcard》

家樂福販售的韓國麵包。 圖／翻攝自家樂福官網
家樂福販售的韓國麵包。 圖／翻攝自家樂福官網

家樂福 Dcard

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