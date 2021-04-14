好市多推巨型鯊魚充氣池！ 網見「一優點」狂讚：限水也不怕

知名美國連鎖賣場「好市多」商品豐富又優惠，各種新奇玩意，深受台灣家庭喜愛。有網友分享，逛賣場時驚見一座巨型充氣泳池，獨特的造型令她直呼「這個泳池很可以」。

一名女網友於《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出了一張照片並表示，她逛好市多時，看到一座目測占地約6坪的造型充氣泳池，且要價新台幣10999元。從照片中可以看到，這座充氣泳池除了有巨大的戲水區，旁邊更設計了獨特的鯊魚溜滑梯、擬真噴水槍及攀爬小步道，是孩子們的遊樂天堂，原PO也忍不住讚嘆「這個泳池很可以，經過時兒子就吵著想要」。

貼文發布後，引起上千網友點讚，但也有網友提出疑慮認為「現在缺水，玩這個不好吧」，不少網友指出充氣池優點，「感覺可以買球丟進去，變球池」、「帶去海邊玩，感覺也很不錯」、「這個不用放水就可以玩得很開心了吧」、「這不用水也可以玩吧，夜市很多類似這種的大充氣床」。

有不少網友讚嘆之餘卻對泳池的「收納問題」直搖頭，「只會玩1、2次而已，拿出來累，收拾也累，放水時累」、「這個充氣充飽我就飽了...」、「收的時候會收到懷疑人生」、「光收就厭世了」、「想到還要收起來就覺得累」、「很帥欸，但會被罵，之前買很多泳池很難收」。