「來吶，你坐啊！」IKEA搭上進擊的巨人熱門梗 網湧朝聖：獻出現金

日本人氣漫畫「進擊的巨人」昨天推出完結篇，結束約11年半的連載，趁著熱潮，瑞典知名家居品牌IKEA也跟上一波，將巨人裡知名橋段「萊納，你坐啊」用在椅子廣告上，讓網友笑瘋直說「現金莎莎給油（獻出現金）」。

進擊的巨人劇情描述人類在被「巨人」支配的世界，為了躲避巨人攻擊，只能躲在高牆裡面生活，而由嚮往自由世界的人類們和巨人戰鬥展開一段故事，從2013年起改編成動畫後，人氣竄升。

裡面重要角色艾倫和萊納的知名場面「萊納，你坐啊！」一直是網友們瘋傳的熱門梗，IKEA也在臉書專頁順勢推出「來吶，你坐啊。」的文案主題，並貼上嬰兒椅、兒童椅、餐椅、辦公椅、沙發多款椅子，「一把好椅子可以改變空間的氣氛，甚至使平凡的日常對話，成為經典的名場面。」

巨人粉們看到也熱烈回應「現金莎莎給油（獻出現金）」、「進擊的IKEA」、「要坐哪張都可以，你是自由的！」、「IKEA等巨人完結多久了」，台南市長黃偉哲也留言「台南人表示：IKEA，你來啊」。

也有人幫IKEA想好下一個文案「你是不是只打得贏門？來這邊是我們門的型錄」、「下次出個桌子的文案吧！月薪沒到3萬的，手都放在桌上」。