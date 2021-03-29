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多麼痛的領悟！與女友同逛好市多嘆推車看出一切 網：太嫩了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友發文分享與女友去好市多採買，領悟到從推車產品面積可以看出家中地位。取自好市多商品經驗老實說
一名網友發文分享與女友去好市多採買，領悟到從推車產品面積可以看出家中地位。取自好市多商品經驗老實說

美式賣場「好市多」以其商品種類多元、價格低廉，且常有獨家特賣商品，吸引一票老顧客持續回訪。近日一名網友則發文分享與女友到好市多的日常採買趣事，他表示看著滿載商品的推車「默默懂了什麼」，貼文意外釣出一票苦主。

原PO在「好市多商品經驗老實說」貼出採買的推車照片，只見推車塞滿各式物品，其中高達九成都是女友要買的商品，而原PO只買了一罐奶粉，連女友的貓要用的貓砂所佔面積都比奶粉還多。原PO苦笑點出他的領悟，「從推車裡的產品面積就可以看出一家大小的地位…（開玩笑的）」。

貼文一出引發網友熱議，也順道釣出不少苦主，「有人連女友都在裡面」、「我以為只有卡片是你的」、「至少帳單跟年費都是你的」、「我只負責開車而已，還有刷卡」、「不要亂講話，在出結帳櫃台之前整台車都是你的」、「要是有小孩，我怕你的圈圈會更小」、「其實貓的地位最高，不相信你抱貓砂上樓的時侯就會懂我在講啥了」、「這種事你現在才看破喔？學弟」。

好市多

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