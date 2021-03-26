求不到紅線花錢買…她曝悲慘下場 網驚喜：是好事！

不少單身民眾為求姻緣，會到廟中向月老擲杯求得紅線，希望盡快遇見意中人。不過，近日一名女網友表示，自己不論怎麼做就是求不到紅線，最後在霞海城隍廟花錢買紅線綁在手上，竟也不到一周就消失；意外的是，該文一出，不少網友指出「遺失紅線」有各類特殊涵意，引起熱烈討論。

該名女網友在臉書「爆怨公社」發文透露，自己已經單身好一陣子，身旁的朋友經常帶她去各縣市大大小小的月老廟拜拜，希望盡快求個姻緣，然而，從台北到台南，不論去哪一間廟擲杯，月老就是不給她紅線。

原PO接著表示，霞海城隍廟的紅線能透過購買得到，但她一開始將得到的紅線放在錢包內，馬上就憑空消失，後來直接請人把紅線綁在自己手上，沒想到過完爐回到家，不到一個禮拜的時間就又不見蹤影，讓她失望嘆道「1300元飛了」。

而對於紅線不見，網友解讀大不相同，許多人留言「紅線不見就是有戲了」、「紅線不見是好事」、「代表緣份要來了」；但也有人認為是「命中暫時沒有好的姻緣」、「或許都是孽緣，神明都幫妳擋掉了」；此外，還有不少男網友笑說「這邊開徵，一堆人搶著當妳男朋友」、「我讀懂了，應徵男朋友」、「下次我幫妳綁吧」等，引起熱烈迴響。