聽新聞
test
0:00 / 0:00
全聯新增「邪惡炸物櫃位」最便宜僅5元 網跪求：哪些分店？
全聯福利中心商品多樣且不定時推出折扣優惠，成為不少人購物的好去處，然而近日有民眾發現賣場內新增「炸物櫃位」，整體看起來可口美味，消息在網上曝光，引來千名網友投射羨慕眼光。
原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，沒想到全聯也賣各種炸物，架上有雞排、雞腿、雞塊、薯餅、蘿蔔糕、蔥油餅、魷魚圈等，每樣食材炸得金黃酥脆，讓人看了口水直流，加上價格超佛心，最便宜的只要5元，最貴也不超過50元，原PO後來買了雞塊跟熱狗棒，並表示口味吃起來不錯。
貼文引來廣大網友熱烈回應，「我們這邊也有熟食，但我從來沒看過炸物，好高級喔！」、「聞到香味了」、「只有一句，羨慕」、「好棒喔！希望我家附近的全聯也有」、「從來沒看過，而且炸物看起來好好吃」、「全聯要跟超商拚了，店員都要十項全能」。
而吃過的網友表示，「芋餅很好吃」、「品質不錯，不輸外面的鹹酥雞攤」、「吃過蔥油餅！有點油但也是好吃的」、「炸雞腿還行，烤魚也不錯」。
另外也有人提供販賣炸物的縣市區域，「松山區」、「泰山區」、「南港中信園區」、「桃園國際店」、「台中文心旗艦店」、「台中市政店」、「嘉義」、「員林」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言