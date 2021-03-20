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全聯新增「邪惡炸物櫃位」最便宜僅5元 網跪求：哪些分店？

聯合新聞網 / 綜合報導
全聯新增邪惡炸物櫃位，網友看完直呼好心動。圖擷自facebook
全聯新增邪惡炸物櫃位，網友看完直呼好心動。圖擷自facebook

全聯福利中心商品多樣且不定時推出折扣優惠，成為不少人購物的好去處，然而近日有民眾發現賣場內新增「炸物櫃位」，整體看起來可口美味，消息在網上曝光，引來千名網友投射羨慕眼光。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，沒想到全聯也賣各種炸物，架上有雞排、雞腿、雞塊、薯餅、蘿蔔糕、蔥油餅、魷魚圈等，每樣食材炸得金黃酥脆，讓人看了口水直流，加上價格超佛心，最便宜的只要5元，最貴也不超過50元，原PO後來買了雞塊跟熱狗棒，並表示口味吃起來不錯。

貼文引來廣大網友熱烈回應，「我們這邊也有熟食，但我從來沒看過炸物，好高級喔！」、「聞到香味了」、「只有一句，羨慕」、「好棒喔！希望我家附近的全聯也有」、「從來沒看過，而且炸物看起來好好吃」、「全聯要跟超商拚了，店員都要十項全能」。

而吃過的網友表示，「芋餅很好吃」、「品質不錯，不輸外面的鹹酥雞攤」、「吃過蔥油餅！有點油但也是好吃的」、「炸雞腿還行，烤魚也不錯」。

另外也有人提供販賣炸物的縣市區域，「松山區」、「泰山區」、「南港中信園區」、「桃園國際店」、「台中文心旗艦店」、「台中市政店」、「嘉義」、「員林」。

商品價格划算，味道也不錯。圖擷自facebook
商品價格划算，味道也不錯。圖擷自facebook

超商 雞排 全聯

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