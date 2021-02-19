到底幾盒？好市多涼麵藏「數學謎團」 網笑翻：像玩找碴遊戲

美式賣場好市多除了零食、生活用品經常吸引眾人目光外，熟食區的食物也總能成為話題。近日好市多的一款「涼麵照」就引發網友討論，不過特別的是，大家這次關注的焦點不在食物本身，而是這款涼麵「到底有幾盒」，還有網友笑說根本就是在玩「找碴遊戲」。

一名女網友昨（18）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出好市多熟食區的涼麵照，指出自己當下看到後，馬上轉頭跟朋友說，「這涼麵很好吃耶，難怪整整放了4x4，16格耶，表示賣超好」。沒想到朋友走過來後看了看，疑惑的說，「明明是3X4，12格而已呀！」

聽到此話的原PO滿頭問號，仔細看了看才發現，原來真的是12格。她也PO出來問網友們，「大家看出來了嗎？那A阿捏？誰跟我一樣眼殘的出來自首喔！」

對此，部分網友也疑惑表示，「我很認真的數了3次，4X4=16」、「真的是4X4啊！我也瞎了？」、「我本來想大聲斥責的，結果我也是看了超久都是4X4」；而其他網友也揭曉正解，其實仔細看最左邊一排的涼麵可以發現，醬料、食物擺設都跟其他盒相反，「左邊一整排鏡像倒映」、「左邊是鏡子吧！玻璃擦太亮也不行」、「最左那排是反射」。

還有眼尖網友搞笑回應，「沒看出來，但是不是有一盒沒有蝦蝦？」、「為什麼右上第二沒蝦？」、「蝦被誰吃掉了」、「你的照片根本可以玩找碴遊戲」、「不管擺多少，我只知道這涼麵超好吃」。